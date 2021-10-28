وزير الداخلية العراقى يعلن فتح تحقيق شامل فى هجوم ديالى

جدة - نرمين السيد - وقال الغانمى ـ فى بيان أودرته القناة "العراقية" الإخبارية، إن "دماء الضحايا لن تذهب سدا وسيتم إنزال أشد العقوبات على مرتكبى هذا الهجوم الإرهابى وعلى عصابات داعش الإرهابية فى البلاد"، مؤكدا أنه "سيتم فتح تحقيقاً شاملاً فى الاعتداء الإرهابى الذى استهدف قضاء المقدادية فى ديالى شرقى بغداد".

وكان وزير الخارجية العراقي، قد ترأس وفدا أمنيا رفيع المستوى ضم كلا من وزيرة الهجرة والمهجرين ومستشار الأمن القومى ورئيس أركان الجيش ونائب قائد العمليات المشتركة لتقديم التعازى والمواساة وزيارة عوائل ضحايا الاعتداء الداعشى الإرهابى فى المقدادية بمحافظة ديالى شرقى بغداد، الذى أسفر عن مقتل وإصابة نحو 30 شخصا.