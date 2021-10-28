إثيوبيا تواصل إبادة التيجراى.. غارة جوية جديدة على مدينة مقلى

جدة - نرمين السيد - وكان الثلاثاء الماضى، أعلن الجيش الإثيوبى، شن غارة جوية على إقليم تيجراى الواقع شمال البلاد، استمرارا للحمة العسكرية الثانية التى بدأها رئيس الوزراء آبى أحمد فى مستهل شهر أكتوبر الجارى. وتحذر الأمم المتحدة من استمرار الصراع الدموى منذ الحرب التى شنها رئيس الوزراء الإثيوبى أبى أحمد، على إقليم تيجراى، مؤكدة أن هناك 400 ألف شخص يواجهون الموت جوعًا فى الإقليم، إضافة إلى نزوح وتشريد أكثر من مليون شخص من المنطقة.

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