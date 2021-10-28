عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى
اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الخميس، ساحات الأقصى المبارك، في مدينة القدس المحتلة،من جهة باب المغاربه بحماية شرطة الاحتلال الاسرائيلي.
ونقلت وكالة الانباء الفلسطينية (وفا) عن شهود عيان، ان نحو 158 مستوطنا، اقتحموا ساحات الأقصى على شكل مجموعة متفرقة، من جهة باب المغاربة ونفذوا جولات استفزازية تجاه السور الشرقي وأدوا طقوسا تلمودية.
ويتعرض المسجد الأقصى المبارك يوميا عدا الجمعة والسبت لاقتحامات مختلفة من قبل المستوطنين بحماية عسكرية من قوات الاحتلال، على فترتين صباحية ومسائية، لتغيير الأمر الواقع بالأقصى ومحاولة تقسيمه.
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