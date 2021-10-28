أخبار اليمن : الأمين العام المساعد يعزي بوفاة العقيد الزوعري

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الأمين العام المساعد يعزي بوفاة العقيد الزوعري

بعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني برقية عزاء ومواساة بوفاة العقيد / احمد على الزوعري، الذي وافاه الاجل بعد حياة حافلة بالعطاء وخدمة الوطن. الأمين العام المساعد يعزي بوفاة العقيد الزوعريبعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني برقية عزاء ومواساة بوفاة العقيد / احمد على الزوعري، الذي وافاه الاجل بعد حياة حافلة بالعطاء وخدمة الوطن. وفي برقية العزاء التي بعثها إلى أولاد الفقيد/ عادل وامين واحمد الزوعري، وإلى الشيخ ناجى الزوعري وكافة آل الزوعري بمديرية الحيمة الداخلية، محافظة صنعاء، عبّر الأمين العام المساعد باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة ومواساته في هذا المصاب. سائلاً المولى الكريم سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنآ إليه راجعون"



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