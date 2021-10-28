مستوطنون يقتحمون الأقصى ورامة الخليل ويؤدون صلوات تلمودية

جدة - نرمين السيد - وقال شهود عيان فى المسجد الأقصى، إن 158 مستوطنًا، اقتحموا باحات المسجد من جهة باب المغاربة تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى، وأدوا صلوات تلمودية.

ويتعرض المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة بشكل شبه يومى لاقتحامات مختلفة من قبل المستوطنين بحماية قوات الاحتلال، على فترتين صباحية ومسائية، لتغيير الأمر الواقع بالأقصى ومحاولة تقسيمه.

وقالت شهود عيان إن مجموعة أخرى من المستوطنين أدوا صلوات تلمودية فى معلم رامة الخليل الأثرى شمال مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة بحماية جيش الاحتلال.

ومنطقة بئر الرامة، منطقة أثرية ضمن المنطقة المصنفة (أ) ومأهولة بالسكان، والمصانع والمنشآت العامة، ويعتبرها المستوطنون مكانًا مقدسًا لهم.