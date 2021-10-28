تونس.. كشف خلية تستقطب النساء لصالح تنظيم داعش

جدة - نرمين السيد - وقالت قناة "العربية" الإخبارية، إن إدارة مكافحة الإرهاب للحرس الوطنى التونسى، كشفت عن خليّة نسائيّة تنشط بين ولايتى الكاف وتوزر، فى مجال استقطاب العناصر النسائية عبر الفضاء الافتراضى، لفائدة تنظيم داعش الإرهابى، وعلى صلة بالعناصر الإرهابية التابعة لما يعرف بـ"أجناد الخلافة" المتحصنة بالجبال التونسية.

وقد أصدرت النيابة العمومية بالقطب القضائى لمكافحة الإرهاب بطاقات إيداع بالسجن فى شأنهم، حسب بلاغ صادر اليوم الخميس، عن الناطق الرّسمى باسم الإدارة العامة للحرس الوطنى.