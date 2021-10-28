افضل واقوي منصات التعليم الإلكترونية والتعليم عن بعد لجميع مراحل التعليم بالمملكة

افضل واقوي منصات التعليم الإلكترونية والتعليم عن بعد لجميع مراحل التعليم، لم تكن منصات التعليم الإلكترونية والتعليم عن بعد، وليد اللحظة، لكن وباء كورونا جعل الاهتمام بالمنصات التعليمية واجب وطني،مثل سهل والمنصة الشهيرة مدرستي، ويتم تحميل التطبيقات المختلفة ومنصات التعليم بطريقة سهلة وسريعة، والتعليم عن بعد له فوائد كثيرة، فبسهولة يتم تحميل المنصات عبر الهاتف أو الأجهزة اللوحية، ويمكن للدارس الحصول علي المادة العلمية، دون أن يكون معرضا للخطر، ثم تتيح هذه المنصات ما يخص المنهج الدراسي من شرح وأسئلة وتجارب علمية، والتواصل سهل مع المعلم من خلال المنصة، للنقاش حول الموضوع الذي يتم شرحه، والحصول علي المحتوي العلمي مجاني تماما، ويمكن للطالب الحصول علي أي مادة علمية يريدها، باستخدام الوسائط المتعددة بسهولة، ثم أيضا تعرف أولياء الأمور علي مستوي الطالب، من الحصول علي تقارير دورية بمستواه من خلال معلمي المنصة.

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افضل واقوي منصات التعليم الإلكترونية والتعليم عن بعد لجميع مراحل التعليم

إن منصات التعليم التي أطلقتها المملكة، اهتمت بوضع كوكبة من المتخصصين في مجال التعليم بالمملكة، لحصول الطلبة علي افضل النتائج، فأصبحت لمنصات التعليمية بالغة الأهمية للطلبة وأولياء أمورهم أيضا، بعد أن أصبحت الوسيلة الوحيدة في تحصيل العلوم، بعد تفشي وباء كرونا البغيض، الذي كان له أكبر الأثر في تعطيل مسيرة التعليم في العالم أجمع، فهناك العديد من منصات التعليم التي يستخدمها الطلاب، منها مدرستي المعتمدة من وزارة التعليم بالمملكة، بالإضافة إلي منصة الروضة الافتراضية، التي تقدم العديد من الخدمات التعليمية للأطفال، وكثير من المنصات المهمة التي سأذكرها لاحقا.

منصة مدرستي. عين بوابة التعليم الوطنية. ثم منصة عين المبدع. منصة ميم التعليمية. ثم سهل التعليمية. وأيضا نمو التعليمية. كلاسيرا التعليمية. همه سلسلة بالبيد التعليمية. منظومة معرفة التعليمية. تطبيق الروضة الافتراضية.

المنصات التعليمية المهمة للتعليم عن بعد بالمملكة

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منصة مدرستي التعليمية

عملت وزارة التعليم السعودي، منصة مدرستي التعليمية، بدلا من منصة التعليم الموحد، لمساعدة الطلاب علي استكمال دراستهم، مع مراعاة لظروف الوبائية التي تمر بالمملكة والعالم كله، وتحتوي المنصة علي العديد من الأدوات والعناصر التعليمية، المقدمة للطلاب والمعلمين، باستخدام مؤتمرات الفيديو والمهام والاختبارات والحصول علي التقارير، وهناك طريقة للتسجيل في المنصة:

من تطبيق توكلنا علي الجوال، قم بإنشاء حساب واكمل عملية التسجيل. ثم انتقل إلي حسابي وابحث عن مدرستي، وادخل للمنصة. الضغط علي اسم المستخدم الخاص بالطالب أو المعلم، إرسال. سيرسل التطبيق كلمة المرور الخاصة بك علي الجوال. ثم انتقل إلي منصة مدرستي مباشرة، بعد كتابة كلمة المرور المرسلة. الضغط فوق تسجيل الدخول، اختر حساب Microsoft Office الخاص بك. تعبئة اسم المستخدم، التالي. ادخل كلمة المرور السابقة، الضغط علي تسجيل الدخول.

عين بوابة التعليم الوطنية

تم إطلاق منصة عين بوابة التعليم الوطنية https://ien.edu.sa، من قبل وزارة التعليم بالمملكة، للطلبة وأولياء الأمور والكوادر التعليمية، ثم تحتوي المنصة علي نسخة إلكترونية، من المناهج الدراسية لكافة المراحل الدراسية، ثم تم تزويدها بالعديد من العناصر التعليمية، مراجعات الدروس، المفاهيم والتجارب بتقنية الواقع المعزز، ادخل علي العنوان السابق وحدد شخصية الزائر، ستحصل علي ما تريده من المنصة.

منصة عين المبدع

تعمل المنصة علي تقديم العديد من الدورات التدريبية، وتوفير الاستشارات التدربية المختلفة، ثم أن دورة تأهيل الطلبة لتقديم الاختبار التحصيلي، من اهم الدورات علي المنصة، وكذلك دورة اختبار الرخصة المهنية، ويمكنك إنشاء حساب علي منصة عين المبدع https://www.ienmtr.com/ar :

الانتقال إلي المنصة، تسجيل الدخول من الصفحة. ثم كتابة الاسم وإدخال العنوان الإلكتروني. كتابة رقم الهاتف، أدخال اسم المستخدم، كلمة المرور باللغة الانجليزية. ثم التسجيل، بعد إدخال جميع البيانات المطلوبة.

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