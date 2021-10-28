لعبة Grand Theft Auto: San Andreas ومتطلبات لعبة GTA V للاندرويد ثبتها الآن

لعبة Grand Theft Auto: San Andreas ، الأشهر في عالم لعبة GTA V والتي تم إصدارها منذ أكثر من عشرة سنوات. علي أجهزة الكمبيوتر ومع التحديثات. قامت الشركة المصدرة بطرح تحديثات لتتماشي مع أجهزة الأكس بوكس والبلاي ستيشن بكل إصداراته. ومنذ سنوات قليلة وتحديدا منذ عام 2020 قررت الشركة إصدار. Grand Theft Auto: San Andreas وإصدار Grand Theft Auto: Vice city للجوالات الاندرويد والأيفون. حيث تم نقل اللعبة من الكمبيوتر إلي الاندرويد بنفس المواصفات. حيث أيضا هناك عالم من السرقة والجريمة والعصابات والمطاردات الدائمة مع الشرطة والعصابات الأخري وسرقة المواطنين الأمنين في الشوارع وسرقة سيارتهم. كما تقدم لعبة GTA V للاندرويد تصميم جرافيك يفوق الخيال يعطيك الاستمتاع باللعب والتشويق. واليوم ومن خلال تلك المقالة سوف نستعرض لكم كيفية تثبيت لعبة Grand Theft Auto. كمال سنعرض لكم متطلبات تشغيل لعبة جراند ثفت أوتو سان أندرياس علي الجوالات الأندرويد.

تثبيت لعبة Grand Theft Auto: San Andreas للاندرويد

كما ذكرنا في الفقرة السابقة أن هذا الإصدار يفوق جميع إصدارات لعبة GTA V للاندرويد نظرا انه الأفضل في التصميم. حيث تصميم قوي مع جرافيك عالي الجودة يشبه الحقيقة في شكل السيارات والمباني والمنشئات والمستشفيات. والسفن والطائرات والطرق. كما أن هناك لعبة Grand Theft Auto: Vice city ولكن ستظل الأفضل لعبة جراند ثفت أوتو سان أندرياس ولتثبيت اللعبة يجب إتباع الطريقة التالية لتثبيتها بنجاح.

يمكنك الدخول من جوالك المحمول علي متجر GOOGLE PLAY. حيث أنها المنصة الأمنة علي بياناتك الإلكترونية بدلا من أي مواقع أخرى يمكنها سرقة واختراق بياناتك عن طريق الجوال.

كما يجب أن نكتب لعبة Grand Theft Auto: San Andreas في شريط البحث في أعلي صفحة جوجل بلاي.

في شريط البحث في أعلي صفحة جوجل بلاي. ثم النقر علي GTA V APK . ثم الضغط علي مبلغ اللعبة المدون أسفل الصفحة.

. ثم الضغط علي مبلغ اللعبة المدون أسفل الصفحة. إصدار اللعبة يصل سعره حوالي 130 جنيه مصريا وبالعملة السعودية تصل حتي 30 ريال سعودي.

قم بالنقر علي سعرها ثم قم بالدفع الإلكتروني أو طرق بطاقات فيزا أو ماستر كارد.

بعد ذلك الدفع يمكنك النقر علي كلمة تثبيت لعبة جراند ثفت أوتو للاندرويد .

. أفتح اللعبة بعد تثبيتها وقم بربطها مع بريدك في جوجل أو حسابك في فيسبوك.

المتطلبات الرسمية لتشغيل لعبة جراند ثفت أوتو سان أندرياس علي الجوال

المتطلبات التالية هي حد أدني لتشغيل اللعبة ولكن ليس بأداء قوي وسريع بدون توقف والآن سوف نستعرض لكم متطلبات لعبة GTA V للاندرويد.

يجب لتثبيت لعبة GTA V APK . يجب التأكد من مساحة الهاتف الداخلية حتي تكون 4 جيجا بايت خالية ويفضل أكثر لتصل إلي 7 جيجا بايت.

. يجب التأكد من مساحة الهاتف الداخلية حتي تكون 4 جيجا بايت خالية ويفضل أكثر لتصل إلي 7 جيجا بايت. كما يجب لتثبيت لعبة Grand Theft Auto: San Andreas يجب جوالك أن تكون ذاكرته العشوائية لا تقل عن 4 جيجا كحد أدني ويفضل 6 جيجا بايت.

يجب جوالك أن تكون ذاكرته العشوائية لا تقل عن 4 جيجا كحد أدني ويفضل 6 جيجا بايت. كما يجب لتثبيت لعبة GTA V للاندرويد أن تعمل علي معالج أدائه كبير وعالي الجودة وينصح بمعالج ثماني النواة وما يعادله.

أن تعمل علي معالج أدائه كبير وعالي الجودة وينصح بمعالج ثماني النواة وما يعادله. لعبة جراند ثفت أوتو سان أندرياس تعمل علي معالج رسوميات جرافيك قوي. ويجب علي جوالك عزيزي القارئ محبي لهذه اللعبة أن يكون جوالك يدعم معالج رسوميات قوي لتتحمل واقعية اللعبة دون الضرر بجوالك.

عزيزي القارئ لقد أستعرضنا لكم اليوم بالخطوات كيفية تثبيت لعبة Grand Theft Auto: San Andreas التحديث الأخير من جوجل بلاي الطريقة الأمن والأسرع. كما قمنا باستعراض المتطلبات الواجب توافرها في جوالك لتشغيل لعبة GTA V للاندرويد. نتمنى الاستمتاع بلعب GTA V APK. كما نتمنى لكم دوام الصحة والعافية.