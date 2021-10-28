منصة مدرستي رابط الدخول مباشر schools madrasati sa حضور الدرس وتنفيذ الاختبار

أتاحت وزارة التعليم منصة مدرستي رابط الدخول المباشر لتسجيل دخول الطالب والطالبة والكادر التعليمي إلى منصة مدرستي الصفحة الرئيسية 1443، وذلك لتنفيذ اختبارات منصة مدرستي المركزية عبر نظام الاختبارات الإلكتروني أو تنفيذ المهام والتكليفات اليومية والأسبوعية المطلوبة من مستخدمي المنصة منصة مدرستي أو حضور درس عبر منصة مدرستي بطريقة صحيحة لاحتساب الحضور في المنصة، ومن خلال ثقفني يمكنكم الحصول على رقم الدعم الفني لمنصة مدرستي التعليمية، إلى جانب الحصول على رابط منصة مدرستي تسجيل دخول الرسمي المباشر لدخول منصة الاختبارات المركزية أو الملف الشخصي للمستخدم.

منصة مدرستي رابط الدخول مباشر madrasati

تعتبر منصة مدرستي البديل الأمثل للدراسة الحضورية في المدارس في ظل تفشي جائحة كورونا،حيث تتم الدراسة من خلال منصة مدرستي للتعليم عن بعد بشكل آمن لكافة الطلاب والطالبات للمحافظة على سلامتهم وسلامة أسرهم، وتعد المنصة منصتي مدرستي نموذجاً عالمياً بلغة الأرقام، فهي قامت باستقبال ما يزيد عن خمسة مليارات زيارة خلال العام الدراسي 2020-2021م.

وقد تم اعتماد منصة مدرستي للتعليم الإلكتروني عن بعد من قبل المدارس الحكومية والأهلية، وتحتوي المنصة madrasati على محتوى تعليمي يتمثل في الإثراءات والأسئلة التعليمية والمسارات التعليمية والإعلانات، ويتم تقديم أدوات مايكروسوفت التعليمية بشكل مجاني لما يزيد خمسة ملايين طالباً وطالبةً، وما يقرب من نصف مليون معلماً وقائداً.

وتعتبر عملية التعلم عن بعد مفهوماً جديداً للعملية التعليمية، فهي تعمل على تنمية مهارات الاعتماد على الذات بالنسبة للطلاب، إلى جانب اكتساب أكبر قدر ممكن من المهارات والتحصيل العلمي، أما بالنسبة لأولياء الأمور فهي قد سهلت متابعة تقدم وتحصيل الأبناء في دروسهم، وذلك لإعطائهم فرصة أكبر لتقديم يد العون للأبناء، ومن يرغب في دخول الصفحة الرئيسية يمكنه ذلك من خلال منصة مدرستي رابط الدخول الرسمي التالي:

منصة مدرستي تسجيل الدخول (schools.madrasati.sa).

طريقة استخراج إشعارات الفترة الأولى 1443

بعد انتهاء فترة الاختبارات الأولى التي تم تنفيذها عبر منصة مدرستي اختبارات 1443، فقد تم الإعلان من جانب بعض المدارس عن إتاحة الإطلاع على إشعارات الفترة الأولى الفصل الأول للعام الدراسي 1443هـ لطلاب وطالبات مراحل التعليم العام،وهناك بعض المدارس قد أعلنت عن توفير الإشعارات عبر منصة مدرستي وزارة التعليم.

بينما تم الإعلان من جانب البعض الأخر عن توفير إمكانية استخراج نتائج الطلاب في نظام نور لولي الأمر، فمن يرغب في التعرف على طريقة استخراج الإشعارات من نظام نور المركزي 1443، يمكنه ذلك من خلال متابعة الفيديو التوضيحي التالي:

رابط منصة مدرستي اختبار المباشر

أطلقت وزارة التعليم عام بالمملكة العربية السعودية رابط نظام الاختبارات المركزية لتنفيذ الاختبارات الوزارية والفترية عن طريق المنصة الإلكترونية، حيث يتم تنفيذ اختبارات الدورة للاختبارات المحاكية عن طريق منصة مدرستي اختبار فقط، ويدخل تنفيذ الاختبار ضمن المهام الأدائية للطلاب والطالبات، ويمكنكم الحصول على منصة مدرستي رابط الدخول مباشر لنظام الاختبارات، يمكنه ذلك من خلال اتباع الرابط الرسمي التالي:

رابط منصة مدرستي نظام الاختبارات المباشر (ekhtibar.moe.gov.sa).

طريقة التسجيل في منصة مدرستي 1443

تتيح منصة مدرستي إمكانية إنشاء حساب جديد لطالب مستجد، وذلك من خلال الدخول إلى منصة مدرستي وزارة التعليم الإلكترونية، ثم النقر على أيقونة العودة إلى المدارس والدخول على أيقونة التسجيل ثم تسجيل جديد، وتعبئة البيانات الأساسية للطالب بكتابة السجل المدني للطالب المستجد وجوال ولي الأمر، ثم إكمال باقي الخطوات الموضحة بالفيديو التالي:

إثبات حضور الدرس في منصة مدرستي 1443

أوضحت وزارة التعليم عام بالمملكة العربية السعودية أنه يجب على الطلاب والطالبات إثبات الحضور في المنصة وليس عند المعلم فقط، حيث يتم احتساب الحضور عند المعلم أو المعلمة عند الدخول مباشرةً إلى برنامج التيمز، ولكن طريقة حضور الدرس الصحيحة يمكنكم التعرف عليها من خلال النقاط التالية:

تسجيل دخول منصة مدرستي للطالب.

النقر على جدولي من القائمة الجانبية.

الضغط على اسم الدرس.

أنقر حضور بجانب الدرس ليتم التحويل إلى تيمز.

فبعد اتباع خطوات إثبات حضور الدرس في منصة مدرستي الموضحة بالنقاط عالية، فسوف يتم تسجيل الدخول إلى الدرس والحضور وتسجيل الطالب في تقارير الحضور والغياب من جانب المدرسة، ومن يرغب في تنفيذ اختبارات مدرستي عبر نظام الاختبارات، يمكنه ذلك من خلال منصة مدرستي رابط الدخول الرسمي المرفق.