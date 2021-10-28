المغرب: تمديد حالة الطوارئ الصحية حتى نهاية نوفمبر المقبل

جدة - نرمين السيد - أعلن مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمى باسم الحكومة المغربية، تمديد تمديد حالة الطوارئ الصحية فى البلاد شهرًا إضافيًا من 31 أكتوبر الجارى وحتى نهاية نوفمبر المقبل.





وقال بايتاس -فى بيان اليوم الخميس، عقب اجتماع مجلس الحكومة بالرباط- إنه تم اتخاذ هذا القرار لدعم جهود المغرب المبذولة لمكافحة تفشى فيروس كورونا المستجد. وأضاف أن الحكومة وافقت على مشروع قرار يقضى بتمديد سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء المغرب، واستمرارها 4 أسابيع إضافية.

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