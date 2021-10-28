روسيا: الاستيطان الإسرائيلى فى القدس والضفة الغربية غير شرعى

وقالت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا فى إحاطتها الصحفية الأسبوعية، اليوم الخميس: "نؤكد الموقف المبدئى والثابت لروسيا حول عدم شرعية الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية، ونحن على قناعة بأن مثل هذه الإجراءات أحادية الجانب تقوض إمكانيات إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وغير منقطعة جغرافيا وفقا لقرارات الأمم المتحدة، وكذلك تقوض فعالية الجهود المبذولة من قبل المجتمع الدولى لتهيئة الظروف المواتية لاستئناف الحوار الفلسطينى الإسرائيلى السياسى فى أسرع وقت ممكن".
وشددت زاخاروفا على أن مواصلة بناء المستوطنات وخطط الحكومة الإسرائيلية الحالية لزيادة عدد السكان الإسرائيليين المقيمين فى غور الأردن مرتين بحلول العام 2026 يمكن أن تعتبر بحكم الأمر عملية ضم لمعظم الأراضى الفلسطينية المحتلة.
وأضافت:" أن روسيا تدعو كل الأطراف إلى الامتناع عن أى خطوات قد تؤدى إلى تصعيد التوتر فى المنطقة وتسبق نتائج المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية المباشرة حول دائرة القضايا، التى من شأنها تحديد الوضع النهائى".
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