نظام المرور الجديد 1443 في السعودية.. والغرامات الشديدة للمخالفين

نظام المرور الجديد 1443 في السعودية طرحته وزارة الداخلية السعودية من أجل تنظيم طرقات وشوارع المملكة العربية السّعودية ومنع الزحام والتكدس المرورى والحوادث بما يساعد على حماية أمن وسلام المواطنين والمقيمين في المملكة، وذلك من خلال حماية حياة الأشخاص، وتنظيم وتيسير حركة السير للمُشاة والسائقين، وتطبيق المخالفات المرورية الجديدة 1443 حسب السرعة، لذلك يرغب الملايين متابعة بنود نظام المرور الجديد 1443 في السعودية حتى لايقعون تحت وطأة المخالفات وتطبيق الغرامات الشديدة، فضلاً أن الإدارة العامة للمرور السعودي تؤكد على تعزيز الأمان والطمأنينة لدى السائقين والركاب.

نظام المرور الجديد 1443 في السعودية

أكدت الإدارة العامة للمرور السعودي على تطبيق نظام المرور الجديد 1443 في السعودية كنظام معتمد يضمن السلامة العامة للجميع، وتطبق أحكام نظام المرور الجديد 1443 السعودي على جميع أنواع المركبات، والدراجات ومرور المشاة والحيوان والطرق العامة، خاصة بعد كثرة حوادث الطرق في مختلف البلدان، فكان من الضرورة تطبيق نظام المرور الجديد 1443 في السعودية لضبط المخالفين، وفي الوقت ذاته حماية السائقين والمواطنين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية لاسيما بالطرق السريعة.

المخالفات المرورية الجديدة 1443

تحدد المخالفات المرورية الجديدة 1443 وفق اللائحة التنفيذية للقانون على أن يتم وضع غرامات مالية متمثلة في الآتي:

غرامة مالية تتراوح من 100 إلى 150 ريال سعودي تطبق على

عدم توفر تأمين على المركبة.

المغادرة من المركبة وتركها في وضع التشغيل.

العبور بالمركبة من أماكن غير مخصصة لذلك.

القيام بقيادة المركبة في الأسواق.

عدم حمل رخصة قيادة المركبة خلال القيادة والتجوّل في السيارة.

عدم عرض المركبة على الفحص الفني الدوري المخصص لها.

مخالفة القواعد المخصصة لأنوار التلاقي المعتمدة في البلاد.

عدم ربط حزام الأمان أثناء القيادة.

القيام بمخالفة قواعد المرور وتيسير أمور الحركة والتنقل.

عدم مراعاة توفر المسافة الكافية والمناسبة بين مركبتك والمركبة التي تصطف أمامك.

القيادة بسرعة عالية جدًا.

تخطي المركبات الأخرى وخاصةً في الأاماكن التي تشهد نقطة تفتيش وضبط أمني، أو قطع إشارات المرور الضوئيّة ومخالفتها.

إلقاء النفايات والمخلفات من نافذة المركبة.

استعمال الفرامل في غير الحاجة لذلك.

عدم الالتزام بحدود الطريق المبيّنة على الواقع والطريق.

اعتماد إصدار الضوضاء والصوات المزعجة من المركبة خلال القيادة.

افتعال أيّ سلوك غير سويّة ومُخلة بالأدب والحياء.

ترك الأطفال دون سن العاشرة دون رفقة شخص بالغ.

التباطؤ أثناء القيادة وعرقلة حركة المركبات وافتعال الأزمة بالطرق.

الانشغال بغير الطريق أثناء القيادة.

تجنب الوقوف عند إشارة (قف).

الأفضلية للمركبة القادمة من جهة اليمين.

عدم إعطاء الأفضلية للمركبة التي تتواجد في الطرق الرئيسية.

عند عدم تشغيل الإنارة أثناء قيادة المركبة في الأنفاق والطرق المظلمة.

عدم التقيد بإشارات رجال الأمن.

استخدام جهاز المحمول خلال القيادة.

عدم تثبيت الحمولة المنقولة في المركبة.

وقوف المركبة على خطوط السكك الحديدية.

قيادة المركبة بلوحة غير صالحة الصلاحة أو غير واضحة.

الحمولة الزائدة في المركبة.

تنزيل وتحميل الركاب على الطريق خلال تنقّل المركبات.

عدم استخدام الأنوار الخاصّة بالقيادة .

عدم تثبيت لوحة المركبة في أماكنها المخصصة لها.

تجاوز المركبة لحافلات النقل المدرسي.

تجاوز إشارة المرور الحمراء وعدم الوقوف عليها.

التجاوز بسرعة بين السيارات التي تسير في الطريق.

عدم التزام الشاحنات والنقل الثقيل الوقوف في الأماكن الخاصّة بها.

سير المركبة بدون لوحة خاصّة بها.

عدم وضوح اللوحات الخاصّة بالسيارة.

قيادة المركبة تحت تأثير مخدر أو مُسكّن.

استخدام لوحات غير تلك الخاصّة بالمركبة

غرامة من 150 إلى 300 ريال سعودي للمخالفات التالية:مخالفات من 300 إلى 500 ريال على:مخالفات من 500 إلى 900 ريال سعودي على الآتي:مخالفات من 1000 إلى 2000 ريال سعودي على الآتي:مخالفات من 2000 إلى 5000 ريال على :مخالفات من 5000 إلى 10000 ريال لكلّ من :لائحة نظام المرور الجديد

تكشف لائحة نظام المرور الجديد على كافة تفاصيل المخالفات على أن يتم تنظيم فحص فني دوري ومستمر على المركبات، وتطبق غرامات المخالفات المرورية على كل مركبة لم تنفذ التعليمات في لوائح نظام المرور الدليل الشامل لكل سائق. بما يضمن التزام وتنظيم القواعد في طرقات المملكة العربية السعودية وعقوبة من يخالفها.