محمد بن زايد يلتقي ملك البحرين

التقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الخميس، بالملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين في مقر إقامته في أبوظبي.

ورحب الملك حمد بن عيسى بالشيخ محمد بن زايد آل نهيان، متمنيا لسموه دوام الصحة والسعادة ولدولة الإمارات وشعبها مزيدا من الرخاء والرفعة.

وتبادل ولي عهد أبوظبي وملك البحرين الأحاديث الأخوية الودية التي تعبر عما يجمع البلدين الشقيقين من علاقات متجذرة والحرص المشترك على دعمها وتعزيزها بما يخدم مصالحهما المتبادلة ويلبي تطلعاتهما إلى التقدم والتنمية، سائلين المولى عز وجل أن يديم على البلدين نعم الأمن والاستقرار والازدهار.

كما بحثا عددا من القضايا الخليجية والعربية والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

وأعرب الجانبان عن اعتزازهما بأواصر الأخوة الوثيقة التي تجمع بين البلدين والتي تزداد رسوخا وقوة وما وصل إليه التعاون والتنسيق الثنائي من مستوى متقدم على جميع المسارات بما يخدم مصالحهما المتبادلة ويلبي تطلعات شعبيهما الشقيقين.