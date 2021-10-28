بريطانيا: إزالة جميع الدول من قائمة السفر الحمراء المرتبطة بكورونا

جدة - نرمين السيد - ويخص هذا القرار 7 دول فقط، والتى كانت باقية على القائمة الحمراء البريطانية، وجميعها من أمريكا اللاتينية، وهى: "كولومبيا وجمهورية الدومينيكان والإكوادور وهايتي وبنما وبيرو وفنزويلا".

وأعلنت بريطانيا، فى 11 أكتوبر الجارى، رفع 47 دولة من قائمة كورونا الحمراء، مما يعنى أن الوافدين من تلك الدول لن يكونوا فى حاجة إلى قضاء 11 ليلة فى فندق للحجر الصحى بعد الآن.

وألغت وزارة الخارجية البريطانية تحذيراتها من السفر غير الضرورى إلى 42 دولة ومنطقة أخرى بسبب جائحة فيروس كورونا، وذلك بعد تحذيرات السفر إلى 41 موقعًا الأسبوع الماضى.