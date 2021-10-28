جدة - نرمين السيد - ويخص هذا القرار 7 دول فقط، والتى كانت باقية على القائمة الحمراء البريطانية، وجميعها من أمريكا اللاتينية، وهى: "كولومبيا وجمهورية الدومينيكان والإكوادور وهايتي وبنما وبيرو وفنزويلا".
وأعلنت بريطانيا، فى 11 أكتوبر الجارى، رفع 47 دولة من قائمة كورونا الحمراء، مما يعنى أن الوافدين من تلك الدول لن يكونوا فى حاجة إلى قضاء 11 ليلة فى فندق للحجر الصحى بعد الآن.
وألغت وزارة الخارجية البريطانية تحذيراتها من السفر غير الضرورى إلى 42 دولة ومنطقة أخرى بسبب جائحة فيروس كورونا، وذلك بعد تحذيرات السفر إلى 41 موقعًا الأسبوع الماضى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بريطانيا: إزالة جميع الدول من قائمة السفر الحمراء المرتبطة بكورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.