بايدن: ما تزال أمريكا أكبر اقتصاد فى العالم

جدة - نرمين السيد - أكد الرئيس الأمريكى جو بايدن أنه قدم خطة تاريخية من أجل اقتصاد الولايات المتحدة.. مبينا فى الوقت ذاته أن الخطة تتضمن أكبر استثمار فى التاريخ الأمريكى لمكافحة الاحتباس الحرارى.





وقال بايدن -فى كلمة له أوردتها قناة "الحرة الأمريكية" مساء اليوم الخميس- إن بلاده نجحت فى قيادة العالم فى القرن العشرين بفضل الاستثمار فى الإنسان، وما تزال أمريكا أكبر اقتصاد فى العالم.

ولفت الرئيس الأمريكى إلى أن الولايات المتحدة تخاطر بفقدان ميزاتها كأمة، موضحا أن واشنطن كانت الأفضل فى البنى التحتية إلا أنها اصبحت الآن تحتل التصنيف الـ13 وكذلك كانت واشنطن تقود العالم فى الانجازات التعليمية وأصبحت الآن أمريكا تحتل المركز الـ 35 فيما يتعلق بالاستثمار فى التعليم المبكر.

وأشار الرئيس الأمريكى إلى أنه توصل مع إدارته إلى اتفاق حول خطة الانفاق بعد أشهر من المفاوضات بين المؤسسات بالبلاد، مشددا فى الوقت ذاته على أن التوافق والاجماع مهم بالديمقراطية.