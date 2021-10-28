طريقة التسجيل في منصة العمل التطوعي في أسرع وقت على nvg.gov.sa

طريقة التسجيل في منصة العمل التطوعي السعودي، ضمن الحملات المجتمعية التى تخوضها الدولة في الفترة الحالية لتحقيق رؤية 2030 ودعم المتطوعين على مدار الساعة، ويكون التسجيل في منصة العمل التطوعي عبر nvg.gov.sa أونلاين لضمان الربط بين الحملات التطوعية وبعضها البعض، لتعظيم الخدمة في النهاية، وبالتالى يتم العمل على تطوير أداء المملكة في المجالات المتنوعة للوصول إلى مستويات عالمية، ولكن هناك شروط التسجيل في منصة العمل التطوعي والتى تتطلب أن يكون المتقدم للتطوع في مسجلاً على منصة أبشر التوظيف لتكون لديه قاعدة بيانات شاملة بين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة الداخلية السعودية.

طريقة التسجيل في منصة العمل التطوعي

حددت منصة العمل التطوعي إمكانية التسجيل على موقعها الإلكتروني من خلال الخطوات الآتية:

تسجيل الدخول على منصة العمل التطوعي السعودية

اختيار تسجيل الدخول.

تظهر بعض الخيارات وهي ( المتطوعين، الجهات الموفرة للفرص التطوعية، الجهات المشرفة).

الضغط على اختيار المتطوعين.

النقر على التسجيل الآن.

اختر الجنسية سواء سعودي أو غير سعودي.

كتابة بعد البيانات مثل تاريخ الميلاد ورقم الهوية.

الضغط على التسجيل الآن.

منصة العمل التطوعي

تعتبر منصة العمل التطوعي من أهم المنصات الإلكترونية الخدمية في المملكة العربية السعودية، وتضع اهتمامها في الأعمال التطوعية، والتنظيم بينهم، كما تتعاون مع الجهات التى توفر فرص التطوع داخل السعودية في مختلف الأعمال والمجالات المتاحة، على أن يتم إضافة ما يقوم به من ساعات تطوع في الحساب على بوابة أبشر لتكون تحت أعين وزارة الداخلية والسلطات السعودية.

المستخدم يجب أن يكون مسجلًا في “أبشر” .

أن يكون فوق 18 عامًا.

شروط التسجيل في منصة العمل التطوعي

وجدير بالذكر أن التسجيل في منصة العمل التطوعي يستهدف الربط بمركز المعلومات الوطني، وتيسير الربط بين المتطوعين، بما يضمن توفير الفرص التطوعية وفق اهتمامات المتطوع، بالإضافة إلى رصد وتوثيق الساعات التطوعية، فضلاً عن توفير فرص تطوعية تخصصية ذات أثر اجتماعي واقتصادي، لذلك نوضح طريقة التسجيل في منصة العمل التطوعي في أسرع وقت.

بهذا نكون قد قدمنا لكم متابعينا كل ما يتعلق بطريقة التسجيل في منصة العمل التطوعي.