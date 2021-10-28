الاشتراك في مسابقة الحلم 2021 مع الاغا وأرقام الاشتراك لربح 1,000,000$

يقدم الإعلامي الكبير مصطفي الأغا عبر برنامج صدي الملاعب مسابقة الحلم، حيث تعتبر تلك المسابقة أكبر وأشهر مسابقات الوطن العربي والتي يتسابق بها عدد كبير جداً من المشتركين من جميع البلدان العربية، فقد تتواصل مفاجأة البرنامج، حيث أعلنت رسمياً عن موعد وقيمة السحب الجديد في عام 2021 م وهي الجائزة الكبري والتي تصل الي مليون دولار أمريكي، حيث أكدت إدراة قناة أم بي سي أنها فعلياً بدأت في استقبال طلبات المتسابقين عبر الطرق التي تم الإعلان عنها، كما أشارات القناه أنها استبعدت أسرة العاملين بالقناة وخاصةً في إدارة برنامج صدي الملاعب، وذلك حتي يضمن المتسابق الحيادية والثقة عند الإشتراك ومصدقيه عملية السحب التي تتم بالقرعة علي الهواء مباشرةً في برنامج صدي الملاعب.

طريقة الإشتراك بمسابقة حلم مع الإعلامي مصطفي الأغا

يعد تسجيل رقم الهاتف الجوال عبر الموقع الرسمي الخاص بمسابقة الحلم أو من خلال الأرقام التي سنستعرضها لكم عبر المقال هي أول خطوة من خطوات الإشتراك في مسابقة حلم والتي تؤهلك الي عملية السحب والتي ستتم علي الهواء مباشرة في برنامج صدي الملاعب عبر قناة أم بي سي، فقد يحصل اللاعب علي قيمة بمبلغ محدد، حيث حددت إدارة القناة مبلغ 3.5 مليون دولار أمريكي يتم توزيعهم علي عدد من المراحل وعمليات السحب التي تتم طوال العام، حيث يحصل إحدي المشتركين علي 10 الالاف دولار أمريكي، والمتسابق الأخر علي جائزة 350 ألف دولار، والمتسابق الأخر مليون دولار وهكذا..

السحب القادم يتم علي جائزة قدرها مليون دولار أمريكي، وهو أكبر مبلغ يتم سحبه في العام والتي تعد الجائزة الكبري التي يحظي بها الفائز، ولذلك بادر بالاشتراك الآن لكي تنال فرصة فوز في مسابقة حلم والتي انتشرت علي المدي الواسع في الوطن العربي والشرق الأوسط، فللاشتراك يتم الاتصال بالرقم المرادف لبلدك أو إرسال رسالة تضمن كلمة حلم أو دريم بالإنجليزي عبر نفس الرقم المرادف لبلدك، كما يمكن المشاركة عبر الانضمام الي الموقع الإلكتروني mbc dream، كما يمكن تحميل تطبيق حلم والمشاركة من خلاله.

عند الاتصال لابد من الإجابة بشكل صحيح علي السؤال الذي يتم إرساله لك الرقم الذي قمت بالاشتراك في مسابقة حلم من خلاله، وانتظر عملية السحب العشوائي والتي تتم بالقرعة من خلال برنامج صدي الملاعب.

أرقام الاشتراك فى مسابقة حلم على mbc