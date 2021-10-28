بالفيديو : سجال ساخن بين سناء قموة ونزار مهيدات حول " الاغذية المسرطنة "

دوت الخليج :- سجال ساخن جدا وقع بين الدكتورة سناء قموة ومدير مؤسسة الغذاء والدواء الدكتور نزار مهيدات خلال لقاء على قناة المملكة ، حول تصريحات لقموة اثارت لغطا كبيرا في الاوساط الشعبية والنيابية والرسمية بخصوص فساد بعض انواع الغذاء منها الاسماك والحليب وغيرها .

استضافت قناة المملكة الدكتورة ومدير مؤسسة الغذاء وجرى هذا السجال الساخن بينهما .

شاهد السجال الساخن بين قموة ومهيدات حول انوع من الغذاء فاسدة ومسرطنة في الأردن :