12 دولة أوروبية تدعو إسرائيل للتراجع عن بناء وحدات استيطانية

جدة - نرمين السيد - نقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية ، اليوم الخميس، أن 12 دولة أوروبية دعت الحكومة الإسرائيلية إلى التخلى عن خطتها القاضية ببناء 3 آلاف وحدة استيطانية جديدة فى الضفة الغربية.





وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الخميس، أن 12 دولة أوروبية والولايات المتحدة الأمريكية من قبلها، دانت خطوة إسرائيل الرامية إلى بناء 3144 وحدة استيطانية جديدة فى مدن الضفة الغربية.

وأكدت القناة العبرية أن هذه الدول هى هولندا والدنمارك وفنلندا والنرويج والسويد وألمانيا وفرنسا وبلجيكا وإسبانيا وإيطاليا وبولندا، حيث نشرت بيانا مشتركا طالبت فيه إسرائيل بوجوب التراجع عن قرارها بشأن بناء المستوطنات الجديدة.

وصادق مجلس التخطيط الأعلى للتنظيم والبناء الإسرائيلى، أمس الأربعاء، على بناء 3144 وحدة استيطانية فى مناطق مختلفة فى الضفة الغربية، حيث يتضمن المخطط الإسرائيلى إقامة أكثر من 3000 وحدة استيطانية فى عدة مستوطنات منتشرة على كامل الضفة، مثل "معاليه أدوميم" و"بيت إيل" و"تفوح" ومستوطنات الغور.

وفى سياق متصل، طالب رئيس الوزراء محمد أشتية، الاتحاد الأوروبى، خلال لقائه الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، فى العاصمة البلجيكية بروكسل، بالضغط الفعلى على إسرائيل للالتزام بالاتفاقيات الموقّعة معها، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات عملية وفعلية أوروبية لوقف التوسع الاستيطانى فى الأراضى الفلسطينية المحتلة.