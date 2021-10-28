انطلاق منتدى فيينا لمكافحة الإرهاب

جدة - نرمين السيد - انطلق المنتدى الدولى لمكافحة الإرهاب والتطرف فى العاصمة النمساوية فيينا، اليوم الخميس، وسط توقعات واسعة بأن تعزز التوصيات الناتجة عنه سبل مكافحة الإخوان وتضييق الخناق عليهم داخل أوروبا، حسبما نقلت شبكة "سكاى نيوز".





ويطرح المؤتمر الذى يعقد فى قصر "النمسا السفلى" فى فيينا، الإشكاليات الخاصة بمواجهة تيارات التطرف وتغلغل تيارات الإسلام السياسى فى المجتمعات الأوروبية. ويحضر المؤتمر نحو 100 شخصية من الخبراء والمختصين فى مجال مكافحة التطرف أبرزهم، الخبير الفرنسى، جيل كيبيل، وخبير التطرف السويدى، ماجنوس رانستورب، والخبير الدنماركى لين كوهلى، والخبير الأميركى فى شؤون الإخوان، لورنزو فيدينو، وعميد معهد الدراسات الإسلامية بمونستر الألمانية مهند خورشيد.

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