كشفت الإعلامية فاتن موسى تفاصيل طلاقها من زوجها الفنان المصري مصطفى فهمي، قائلة إنه كان "غيابيا" وعرفته من خلال المواقع الاجتماعية.
وذكرت موسى، في منشور على صفحتها الشخصية في إنستغرام، أنها تلقت "نبأ طلاقها غيابيا من مصطفى فهمي عن طريق المحامية سناء لحظي مساء أمس وذلك بعد مراوغة"، مضيفة "هكذا علمت بالطلاق الغيابي منها ومن المواقع الاجتماعية".
وتابعت: "تفاجأت بالخبر تماما مثل كل الجمهور والساحة الإعلامية ليلة أمس".
وأوضحت أنها سافرت إلى بلدها لبنان لحضور حفل خطبة شقيقتها منى، وكان مفترض أن يرافقهما زوجها مصطفى بعد، إلا أنه اعتذر في اللحظة الأخيرة بعد أحداث الطيونة الأمنية التي شهدتها العاصمة بيروت، خصوصا وأنه كان مرتبطا بظروف عمل وخشي من تصاعد الوضع الأمني هناك.
ونفت الإعلامية فاتن موسى التقارير التي روجت بحدوث خلافات بينهما، قائلة "لم تكن بيننا أي خلافات أو مشاكل تُذكر"، مؤكدة بأن فهمي لم يخبرها بالطلاق ولم يتفق معها على حقوقها حتى الآن.
وأردفت قائلة: "حتى هذه اللحظة، لم أخطر رسميا بالطلاق، وذلك بعد زواج دام بيننا نحو 6 أعوام".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الممثل مصطفى فهمي يطلق زوجته غيابيا.. ما القصة؟ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.