بريطانيا تستدعى السفير الفرنسى لديها بسبب أزمة الصيد

جدة - نرمين السيد - وكانت السلطات الفرنسية أعلنت فى وقت سابق من اليوم الخميس، احتجاز زورق صيد بريطانى ومصادرة المنتجات الموجودة عليه واتخاذ إجراءات قانونية ضد القبطان.

وأعرب رئيس الوزراء البريطانى، بوريس جونسون، عن استعداد لندن للحوار مع باريس، مشددا فى نفس الوقت على أنه سيتم الرد على أى خطوات بشأن الصيد.

وقال جونسون: "نريد الحوار مع فرنسا لكن سنرد بشكل متناسب على أى خطوات منها بشأن الصيد".