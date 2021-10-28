البرهان يؤكد المضى بالثورة حتى الانتقال المدنى الكامل فى السودان

ووعد البرهان لدى لقائه اليوم حراك ثوار ديسمبر المستقلين وتحالف الكتل الثورية بإكمال هياكل السلطة الانتقالية والتحول الديمقراطى فى أقرب وقت ممكن حتى تتحقق قيم العدالة والحرية والسلام، لافتا إلى أن هياكل السلطة ستضم ممثلين من كافة الولايات دون حزبية او جهوية أو قبيلية قاسهم المشترك هو خدمة وحب هذا الوطن.
ولفت إلى أن مفتاح نجاح هذا الانتقال هو الشباب الثورى الذى صنع المعجزات عبر رسائله السلمية للعالم أجمع فى ديسمبر المجيد.
وقدم البرهان تنويرا كاملا عن الخطوات التى تمت مؤخرا مشيرا إلى أن الشهداء والجرحى الذين جسدوا مثالا للوطنية والشجاعة والإنسانية كانوا الدافع الأكبر لتصحيح المسار فكان لزامنا علينا أن نوفيهم حقهم الذى ضاع عبر تقاسم السلطة والمقاعد مجددا العهد بمواصلة العمل عبر لجان التحقيقات لرد المظالم.
إلى ذلك عبر المتحدثون فى حراك ثوار ديسمبر المستقلين وتحالف الكتل الثورية عن أملهم فى تحقيق الشعارات التى خرجوا من أجلها واستشهد وجرح وفقد فيها رفقاءهم الثوار مشيرين إلى أن الخطوة التى اتخذتها القوات المسلحة تمثل تطلعاتهم وتعيد الثورة لمسارها الصحيح مؤكدين العمل جنبا الى جنب مع القوات المسلحة حتى الخروج الآمن بالبلاد نحو الديمقراطية المدنية الكاملة.
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