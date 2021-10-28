تفاصيل وسبب تغيير اسم فيسبوك facebook إلى ميتا Meta مارك زوكربيرغ يُجيب

تفاصيل سبب تغيير اسم فيسبوك ، نتابع معكم أول بأول ما تم تداوله من أخبار منذ قليل فيما يخص تغيرر اسم فيس بوك. حيث تفاجئ الجميع بنشر خبر نية صاحب شركة فيسبوك في تغيير الاسم من فيسبوك facebook إلى ميتا Meta مما أثار دهشة كبيرة وحالة من التوتر بين جميع مستخدمي موقع التواصل فيس بوك، ويبحث الجميع الآن عن تفاصيل وسبب تغيير اسم الفيسبوك إلى ميتا، وما هي تفاصيل هذا الخبر والأسباب التي أدت إلى ذلك، ونشرت العديد من المواقع عبر الإنترنت أسباب متعددة لنية مالك الشركة لتغيير اسم فيس بوك إلى ميتا ، نستعرضها عليكم.

تغيير اسم الفيسبوك

تفاصيل سبب تغيير اسم الفيسبوك الآن ، ضجت السوشيال ميديا منذ قليل بأخبار عاجلة حول ما سيتم تطبيقه من إجراءات على موقع التواصل الاجتماعي الأشهر عالمياً على الإطلاق فيس بوك ، حيث تفاجئ جميع مستخدمي الموقع بتداول مجموعة من الأخبار تُفيد عن تغيير اسم الفيسبوك إلى ميتا كما سيتم عمل بعض التعديلات الجديدة في الرئيسية لـfacebook مما أثار الكثير من القلق بين المستخديم باحثين عن حقيقة تغيير اسم فيس بوك الآن.

ولم يقتصر هذا على تغيير اسم فيسبوك فقط، وإنما فاجئ مارك زوكربيرغ مالك شركة فيس بوك أنه سيتم إجراء بعض التعديلات والتحديثات الجديدة على الموقع باستثناء التطبيقات التابعة لمواقع التواصل الاجتماعي واتساب وانستجرام، مما أدى إلى حدوث ذهول بين الجميع من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي، ويشهد العالم في الوقت الحالي حالة من البحث المكثف تزامناً مع تغيير اسم فيسبوك، ولكن دعونا ننقل لكم التفاصيل الكاملة عن سبب تغيير اسم =فيسبوك الآن إلى ميتا Meta حسب ما جاء عبر المواقع الإخبارية العالمية.

سبب تغيير اسم فيسبوك Face book

نقلاً عن موقع سكاي نيوز عربية ” جاء الإعلان خلال حديث مارك زوكربيرغ، رئيس فيسبوك التنفيذي، في مؤتمر “كونيكت” السنوي الذي تقيمه الشركة في 28 أكتوبر. وأوضح: “إن اسم فيسبوك لا يشمل بالكامل كل ما تفعله الشركة.. في الوقت الحالي، ترتبط علامتنا التجارية ارتباطا وثيقا بمنتج واحد”.

أما فيما يخص سبب تغيير اسم فيسبوك إلى ميتا ، كان خلال البيان الرسمي لصاحب شركة فيس بوك مارك زوكربيرغ في مؤتمر كونيكت السنوي أن السبب يعود إلى أن الشركة في وقت تواجه فيه تدقيقا متزايدا من جانب الحكومة الأميركية بشأن ممارساتها التجارية، موضحاً انه من خلال المنصة الجديدة للفيس بوك الـ metaverse، ستكون قادرًا على فعل أي شيء تقريبًا يمكنك تخيله.، هذا وسنواصل تقديم ورصد المزيد من الأخبار والتفاصيل حول تغيير اسم فيسبوك.