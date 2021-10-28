Meta ميتا شركة فيس بوك تعلن عن تغيير اسمها الجديد وما الدافع وراء تغيير اسم الشركة 2021

Meta ميتا اسم شركة فيس بوك الجديد، حيث أنه أعلن الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك مارك زوكربيرج تغيير اسم شركة فيس بوك إلى “ميتا” والاسم يعتبر إختصار للكلمة “ميتافيرس” (Metaverse)، والاسم يعتبر بمعنى عالمهم على الواقع الافتراضي الجديد، حيث انه يعتبر هذا الاسم حسب ما ورد من الأخبار اسم الشركة الأم و ليس اسم تطبيق فيسبوك، ويضم اسم الشركة هذا تحتها اسم فيسبوك وانستغرام وواتساب، مثل شركة جوجل أصبح اسم الشركة الأم لها Alphabet.

ميتا Meta تغيير اسم الفيس بوك الجديد وتغيير بعض الشروط

ميتا هو اسم شركة فيس بوك الجديد، وقريباً ستحدث تغيرات كبيرة داخل شركة فيسبوك، والبداية ستكون باعلان اسم الفيسبوك الجديد او تغيير اسمها الاسبوع المقبل، وتغيير نظامها الداخلي وتغيير بعض شروط الشركة، و توسيع مجالها حول العالم تدريجياً.

ماهو اسم الفيسبوك الجديد ؟؟

ميتا metaهو اسم الفبس بوك الجديد، حيث أنه بعد التناوبات والمشاكل العديدة التي حدثت في الفيسبوك في الفترة الأخيرة والتعطيلان، أعلن Facebook عن بعض التغييرات مثل تغيير الاسم وتغيير صورة العلامة التجارية له، وذلك سيكون في وقت منجز من الأسبوع المقبل، وهذا ما اكتشفته مجلة التجارة الأمريكية The Verge الفترة الأخيرة، وأوضحت أن هذه المعلومات من مصادر رسمية من شركة الفيسبوك، يسعى الرئيس التنفيذي مارك، وهو مؤسس الشبكة الاجتماعية للتواصل الاجتماعي وذلك لجعل عمله أكثر من مجرد شبكة اجتماعية باعتماده على metaverse،، وهو يعتبر معنى يتضمن الخيال العلمي.

شعار الفيس بوك الجديد Meta

كما أنه تداولت الأخبار بنشر صور لاسم ميتا meta الاسم الجديد لمنصة وشركة فيس بوك، حيث أنه بعد أن اشتهرت الشركة باسم فيس بوك في العالم أصبح تغيير اسم الشركة ضجة كبيرة، حيث أنه قيل تغيير اسم الشركة زاد من أسهم شركة الفيس بوك، كما أنه تم الإعلان عن شعار الشركة الجديد على الفيس بوك، وكما قيل أن هذا الاسم للشركة الأم فقط ويشتمل تحته على عدة منصات مثل منصة الفيس بوك وماسنجر وانستجرام.