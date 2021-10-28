السودان.. البرهان يشدد على انتقال "مدني كامل"

شدد القائد العام للجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، الخميس، على أنه يسعى لـ"انتقال مدني كامل يكفل للسودانيين العيش بكرامة".
وقال البرهان، خلال لقائه بوفد من حراك ثوار ديسمبر المستقلين وتحالف الكتل الثورية، إن مفتاح نجاح الانتقال هو الشباب الثوري الذي صنع المعجزات بسلميته.
وشدد في حديثه على ضرورة حدوث "انتقال مدني كامل يكفل للسودانيين العيش بكرامة".
كما تعهد البرهان بإكمال هياكل الانتقال بتمثيل لكل الولايات دون حزبية أو جهوية.
وكان القائد العام للجيش السوداني أعلن، يوم الاثنين، حل مجلسي السيادة والوزراء وفرض حالة الطوارئ في كافة أنحاء البلاد.
وأكد البرهان، الالتزام التام والتمسك الكامل بما ورد في وثيقة الدستور بشأن الفترة الانتقالية، لكنه أعلن تعليق العمل ببعض المواد.
كما أعلن البرهان إعفاء الولاة في السودان، متعهدا بمواصلة العمل من أجل تهيئة الأجواء لإجراء الانتخابات في البلاد.
ودعا مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، إلى عودة حكومة يديرها مدنيون في السودان، وذلك في بيان صدر بإجماع أعضاء المجلس الـ15.
وجاء في نص البيان: "يدعو أعضاء مجلس الأمن السلطات العسكرية السودانية إلى إعادة الحكومة الانتقالية بقيادة مدنية على أساس الوثيقة الدستورية وغيرها من الوثائق التأسيسية للمرحلة الانتقالية".
وجاء هذا البيان بعد مفاوضات شاقة، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية، وصاغته بريطانيا وتدخلت روسيا للتخفيف من حدة اللغة المستخدمة فيه.
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