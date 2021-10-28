أعلن الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك مارك زوكربيرغ، عن تغيير اسم أحد أشهر منصات التواصل الاجتماعي في السنوات الأخيرة وهو الفيس بوك إلى ميتا، حيث ساعد الفيسبوك على التواصل بين الأفراد على اختلاف دولهم واتجاهاتهم وآرائهم الفكرية والسياسية، حيث مكن جميع الأفراد من التواصل مع بعضهم البعض بلا أية تعقيدات أو مجهودات، كما أنه أصبح تطبيقاً رئيسياً في حياة جميع أفراد المجتمع في كافة دول العالم.

مارك زوكربيرغ يعلن أسباب تغيير فيسبوك إلى ميتا:-

أعلن مارك زوكربيرغ عن الاسباب الرئيسية التي دعت إلى القيام بتغيير اسم فيسبوك إلى ميتا وذلك اعتباراً من يوم الخميس الموافق 28 أكتوبر 2021، حيث سيتم تغيير العلامة التجارية إلى ميتا وذلك للأسباب التالية:-

أن كلمة ميتا في اللغة اليونانية معناها بعد وأن هذا الاسم يرمز إلى أنه يمكن دائماً بناء شيء جديد.

أن العلامة التجارية الجديدة وهي ميتا تجعل الشخص يتخلى عن الشاشات ويعيش في الواقع الافتراضي.

أن العلامة التجارية الجديدة ميتا سوف ينضم تحت مظلتها تطبيقات أخري مثل انستجرام وواتساب بالإضافة إلى الفيس بوك.

وأكد مارك بأن الناس تنظر الآن لنا على أننا شركة وسائط اجتماعية، إلا أنه في حقيقة الأمر أننا شركة تعمل على بناء التكولوجيا لربط الناس، وأن الميتا فيرس تعني الحدود التالية.

ويعد تطبيق فيسبوك وواتساب وانستجرام من أشهر تطبيقات التواصل الاجتماعي في كافة دول العالم، ويستخدمه الملايين من الأفراد على مستوي العالم في التحدث والتواصل فيما بينهم وبشكل مباشر بدون حدود سياسية أو جغرافية، ناهيك أنها أصبحت تلعب دوراً كبيراً في حياة الأفراد، فاستخدامها ليس قاصراً على التواصل والدردشة بين الأفراد بل يمكن من خلالها اجراء المعاملات التجارية، وتداول المعلومات وخاصة الاقتصادية بين الأفراد، كما يمكن استخدامها في أعمال الشراء والبيع لكافة أنواع السلع، بالإضافة إلى الاعلانات التجارية، وعندما توقفت برامج الفيس بوك وتطبيقاتها الأخرى عدة ساعات في الآونة الأخيرة، حدثت خسائر كبيرة لجميع المنتجين والمعلنين على مستوي العالم، حيث أصبحت تلك التطبيقات هي شريك أساسي في حياة الناس في كل الأوقات لا يمكن الاستغناء عنه.