طريقة التسجيل منصة تمكين والشروط والأوراق المطلوبة

تعتبر منصة تمكين من المبادرات المهمة التي أنشأتها وزارة تنمية الموارد البشرية والاجتماعية بالمملكة السعودية، تعمل منصة تمكين على توفير فرص عمل للمواطن السعودي المستفيد من الضمان الاجتماعي، والهدف من ذلك تقديم الكثير من الوظائف الجديدة للمواطنين وإدخال المستفيدين من الضمان الاجتماعي في الأسواق بالمملكة العربية السعودية، وتعمل أيضاً المنصة على إخراج المهارات المهنية من داخل المستفيدين وتنمية هذه المهارات بشكل سليم، لذلك نقدم طريقة التسجيل في منصة تمكين والشروط والأوراق المطلوبة طريقة التسجيل في منصة تمكين طريقة التسجيل في منصة تمكين طريقة التسجيل في منصة تمكين يجب التوجه إلى الرابط الرسمي منصة تمكين.

ثم تسجيل الدخول بكلمة المرور والاسم.

ويتم الضغط على كلمة تسجيل حساب جديد.

ثم كتابة كافة البيانات المطلوبة بعناية، بعد ذلك يتم التأكد من صحة البيانات.

وإحضار جميع الأوراق المطلوبة، بعد ذلك الضغط على كلمة تسجيل. الشروط المطلوبة للتسجيل في المنصة عمر الشخص المتقدم لا يزيد عن 59 سنة، ولا يقل عن 18 سنة.

وإحضار جميع الأوراق المطلوبة للتسجيل في البرنامج.

يجب أن يكون الشخص المتقدم للتسجيل في المنصة لديه قدرة على العمل. أهمية منصة تمكين بالنسبة للمواطنين بالمملكة توفر فرص عمل للمواطنين المستفيدين من ذلك الضمان الاجتماعي

وتساعد المواطنين المستفيدين على جميع التسهيلات التي توفرها جميع الجهات.

تُعلم الأفراد وتثقيفهم بأهمية الاستقلال للفرد.

وتساعد المستفيدين على تحقيق جميع مهاراتهم المهنية، وتنشر العمل بين المواطنين الذين يعانون بسبب عدم وجود عمل وبالتالي قلة الأموال. الدورات التي تقدمها منصة تمكين تقدم منصة تمكين العديد من الدورات التدريبية لتنمية مهارة المواطنين ومنها: التسويق الإلكتروني، والفوتوشوب، وفي هذه الدورات يتم تأهيل المواطنين المشاركين في الدورة التدريبة علي فهم هذه الدورة بشكل أفضل ليتحقق النجاح المطلوب، وبالتالي توفير فرص عمل للشباب، وبالتالي ينهض المجتمع من المشروعات التي سوف ينشئها المواطنين.

وتقوم المنصة بدراسة المشروعات التي يقدمها المواطن لها والتخطيط لها ودراستها بشكل سليم والنظر في العائد منها هل ستحقق النجاح للشخص والمجتمع أم لا.

تعمل منصة تمكين على تقديم التدريب المناسب للمواطن بشكل احترافي، وتعمل أيضاً على تنمية فكر ومهارات المواطنين المستفيدين من ذلك الضمان الاجتماعي، وذلك لينشأ جيل لديه القدرة ينهض بالمجتمع. الأوراق التي يجب إحضارها للتسجيل في منصة تمكين إحضار صورة من البطاقة الشخصية للفرد.

وصورة من الطلب الذي تقدم لقسم التفويض.

نسخة من صورة شهادة التخرج من الجامعة التي نالها المستفيد خلال الضمان

وصورة من شهادة الدورة التدريبية التي حصل عليها الفرد المتقدم للتسجيل. الشروط المطلوبة للتسجيل في المنصةأهمية منصة تمكين بالنسبة للمواطنين بالمملكةالدورات التي تقدمها منصة تمكينالأوراق التي يجب إحضارها للتسجيل في منصة تمكين الوسوم

تعتبر منصة تمكين من المبادرات المهمة التي أنشأتها وزارة تنمية الموارد البشرية والاجتماعية بالمملكة السعودية، تعمل منصة تمكين على توفير فرص عمل للمواطن السعودي المستفيد من الضمان الاجتماعي، والهدف من ذلك تقديم الكثير من الوظائف الجديدة للمواطنين وإدخال المستفيدين من الضمان الاجتماعي في الأسواق بالمملكة العربية السعودية، وتعمل أيضاً المنصة على إخراج المهارات المهنية من داخل المستفيدين وتنمية هذه المهارات بشكل سليم، لذلك نقدم طريقة التسجيل في منصة تمكين والشروط والأوراق المطلوبة طريقة التسجيل في منصة تمكين طريقة التسجيل في منصة تمكين طريقة التسجيل في منصة تمكين يجب التوجه إلى الرابط الرسمي منصة تمكين.

ثم تسجيل الدخول بكلمة المرور والاسم.

ويتم الضغط على كلمة تسجيل حساب جديد.

ثم كتابة كافة البيانات المطلوبة بعناية، بعد ذلك يتم التأكد من صحة البيانات.

وإحضار جميع الأوراق المطلوبة، بعد ذلك الضغط على كلمة تسجيل. الشروط المطلوبة للتسجيل في المنصة عمر الشخص المتقدم لا يزيد عن 59 سنة، ولا يقل عن 18 سنة.

وإحضار جميع الأوراق المطلوبة للتسجيل في البرنامج.

يجب أن يكون الشخص المتقدم للتسجيل في المنصة لديه قدرة على العمل. أهمية منصة تمكين بالنسبة للمواطنين بالمملكة توفر فرص عمل للمواطنين المستفيدين من ذلك الضمان الاجتماعي

وتساعد المواطنين المستفيدين على جميع التسهيلات التي توفرها جميع الجهات.

تُعلم الأفراد وتثقيفهم بأهمية الاستقلال للفرد.

وتساعد المستفيدين على تحقيق جميع مهاراتهم المهنية، وتنشر العمل بين المواطنين الذين يعانون بسبب عدم وجود عمل وبالتالي قلة الأموال. الدورات التي تقدمها منصة تمكين تقدم منصة تمكين العديد من الدورات التدريبية لتنمية مهارة المواطنين ومنها: التسويق الإلكتروني، والفوتوشوب، وفي هذه الدورات يتم تأهيل المواطنين المشاركين في الدورة التدريبة علي فهم هذه الدورة بشكل أفضل ليتحقق النجاح المطلوب، وبالتالي توفير فرص عمل للشباب، وبالتالي ينهض المجتمع من المشروعات التي سوف ينشئها المواطنين.

وتقوم المنصة بدراسة المشروعات التي يقدمها المواطن لها والتخطيط لها ودراستها بشكل سليم والنظر في العائد منها هل ستحقق النجاح للشخص والمجتمع أم لا.

تعمل منصة تمكين على تقديم التدريب المناسب للمواطن بشكل احترافي، وتعمل أيضاً على تنمية فكر ومهارات المواطنين المستفيدين من ذلك الضمان الاجتماعي، وذلك لينشأ جيل لديه القدرة ينهض بالمجتمع. الأوراق التي يجب إحضارها للتسجيل في منصة تمكين إحضار صورة من البطاقة الشخصية للفرد.

وصورة من الطلب الذي تقدم لقسم التفويض.

نسخة من صورة شهادة التخرج من الجامعة التي نالها المستفيد خلال الضمان

وصورة من شهادة الدورة التدريبية التي حصل عليها الفرد المتقدم للتسجيل. الشروط المطلوبة للتسجيل في المنصةأهمية منصة تمكين بالنسبة للمواطنين بالمملكةالدورات التي تقدمها منصة تمكينالأوراق التي يجب إحضارها للتسجيل في منصة تمكين

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