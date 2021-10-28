اجتماع أردني لبناني سوري في عمّان الخميس

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دوت الخليج :- يعقد وزراء الطاقة في الأردن ولبنان وسوريا اجتماعات رسمية، الخميس، في وزارة الطاقة والثروة المعدنية لبحث مستجدات مشروع تزويد لبنان بالكهرباء من الشبكة الأردنية عبر سوريا.
وسيعقد الوزراء المشاركون، مؤتمرا صحفيا، لإعلان نتائج الاجتماعات وآليات إيصال التيار الكهربائي، للبنان التي ستتبعها كل من الأردن وسوريا.
وأكدت الحكومة في لقاءات وزارية سابقة أن المملكة قادرة على تزويد لبنان بـ 250 ميغاوات من الكهرباء.
واستضاف الأردن، في بداية الشهر الحالي، اجتماعا وزارياً ضم الوزراء المعنيين بشؤون الكهرباء في كل من الأردن، سوريا ولبنان، تم خلاله الاتفاق على تزويد لبنان بجزء من احتياجاتها من الطاقة الكهربائية من الأردن عبر الشبكة الكهربائية السورية.
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