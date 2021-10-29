بدون فائدة قسِّط جوالك بسعر الكاش وعروض تقسيط ايفون 13 جرير

من أفضل العروض التي تقدم على الهواتف عروض مكتبة جرير واليوم ومن خلال موقع ثقفني سوف نعرض لكم أفضل عروض تقسيط آيفون 13 جرير، حيث يطرح متجر جرير الإلكتروني لعملائها سلسلة آيفون 13 الجديدة للبيع بالتقسيط بسعر الكاش، حيث يسري هذا العرض من 26 أكتوبر ولغاية 15 نوفمبر 2021م، عن طريق مشاركة عدد من البنوك العاملة في المملكة العربية السعودية وفق شروط محددة وميسرة، ويتميز عرض التقسيط 0% ( بدون هامش ربح)، وشاملًا كافة منتجات أجهزة آبل أيضًا، على أن تكون الحد الادنى لمبلغ الشراء 1500 ريال سعودي.

شروط تقسيط ايفون 13 جرير:

الشروط الواجب توافرها للحصول على عرض التقسيط من متجر جرير الإلكتروني من خلال البنوك المشاركة، بنسبة 0% هامش ربح كالتالي:

يجب على العميل طلب أي صنف من أجهزة آبل على فاتورة واحدة من مكتبة جرير، وعلى أن يكون الحد الأدنى لمبلغ الشراء 1500 ريال سعودي. يجب على العميل الدفع باستخدام أي من بطاقات الائتمان الصادرة عن أحد البنوك المشاركة، فيما عدا عملاء بنك ساب يمكنهم تحويل الأقساط عن طريق الخدمات المصرفية عبر الإنترنت أو تطبيق الجوال. عملاء البنوك الأخرى (باستثناء عملاء بنك ساب)، يجب على العميل الاتصال بالبنك بعد يومين من استلام فاتورة الشراء وطلب تحويل معاملتهم إلى قسط 0% لمدة 12 شهرًا.

التقسيط بسعر الكاش 0% هامش ربح:

من الجدير بالذكر حيث تشمل عروض التقسيط من متجر جرير الإلكتروني سلسلة هواتف ابل ايفون 3 والمكونة من iPhone 13 PRO MAX، iPhone 13 PRO، iPhone 13 MINI، iPhone 13 ، وذلك لحاملي البطاقات الإئتمانية من بنوك ( ساب، الراجحي، بنك الرياض، بنك الجزيرة، ANB، البنك الفرنسي، البنك السعودي للاستثمار، بنك الإمارات NBD)، وفيما يلي أسعار سلسلة ايفون 13:

يدعم شبكة الاتصال الجيل الخامس.

متوفر بألوان : جرافيتي، فضي، ذهبي، أزرق سييرا

السعر 5199 ريال سعودي شاملًا ضريبة القيمة المضافة.

يدعم شبكة الاتصال الجيل الخامس.

متوفر بألوان : جرافيتي، فضي، ذهبي.

السعر 5699 ريال سعودي شاملًا ضريبة القيمة المضافة.

يدعم شبكة الاتصال الجيل الخامس.

متوفر بألوان :جرافيتي، فضي، ذهبي.

السعر 6699 ريال سعودي شاملًا ضريبة القيمة المضافة.