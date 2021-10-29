جدول موعد مباريات دوري أبطال أوروبا القادمة ٢٠٢١-٢٠٢٢ يوم الثلاثاء والأربعاء الجولة الرابعة

جدول موعد مباريات دوري أبطال أوروبا القادمة ٢٠٢١ يوم الثلاثاء والأربعاء الجولة الرابعة ، ما زلنا نتابع معكم استكمال تقديم السلسلة المتواصلة فيما يخص جدول مباريات دوري أبطال أوروبا القادمة ٢٠٢١ الجولة الرابعة والتي تُقام يومي الثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع، وستكون مباريات دوري أبطال أوروبا القادمة الجولة الرابعة هي مباريات العودة ، وفي هذا المقال نُسلط الضوء على معرفة موعد مباريات دوري أبطال أوروبا القادمة ٢٠٢١ يوم الثلاثاء والأربعاء الجولة الرابعة.

موعد مباريات دوري أبطال أوروبا القادمة ٢٠٢١

جدول موعد مباريات دوري أبطال أوروبا القادمة يوم الثلاثاء والأربعاء الجولة الرابعة ، هو محض اهتمام وبحث الكثير من محبي وعشاق كرة القدم في كل مكان بالوطن العربي والشرق الأوسط، فهناك الكثير من الجماهير تترقب وتنتظر مباريات العودة للفرق المفضلة ، وسنتعرف في هذا المقال على موعد مباراة ليفربول واتلتيكو مدريد القادمة في الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا 2021-2022 ، كما سنتعرف سوياً على موعد باريس سان جيرمان ولايبزيج القادمة ، كما سيكون موعد مباراة مانشستر سيتي وكلوب بروج القادمة، والعديد من مباريات دوري أبطال أوروبا القادمة 2021-2022.

والجدير بالذكر أن مباراة ليفربول واتلتيكو مدريد في لقاء الذهاب يوم الأربعاء الماضي قد شهدت فوز الريدز بثلاثة أهداف مقابل هدفين لاتلتيكو مدريد ، سجل أهداف ليفربول النجم المصري محمد صلاح في الدقيقة 8-78، وذلك بعد أن سجل اللاعب نابي كايتا هدف ليفربول الثالث عند الدقيقة 13 من زمن المباراة، بينما جاءت أهداف اتلتيكو مدريد عن طريق اللاعب أنطوان جريزمان في الدقيقة 20و34 من زمن اللقاء.

مباريات دوري أبطال أوروبا القادمة ٢٠٢١-٢٠٢٢

نستعرض عليكم الآن أبرز المباريات التي ستقام يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين، والتي ستضم فريق ليفربول واتلتيكو مدريد ومانشستر سيتي وتشيلسي وبرشلونة وبايرن ميونخ ويوفنتوس وريال مدريد ومانشستر يونايتد وبروسيا دروتموند، والآن مع جدول موعد مباريات دوري أبطال أوروبا القادمة 2021-2022.

وإلى هنا نكون قد انتهينا من تقديم ورصد جدول موعد مباريات دوري أبطال أوروبا القادمة يوم الثلاثاء والأربعاء الجولة الرابعة، هذا ونود أن نذكركم أننا سنكون قريبين حيث سنوفر ملخص نتائج مباريات دوري أبطال أوروبا 2021 الشوط الأول والثاني لكل مباراة على حده. وذلك من خلال تقارير متتالية بعد وقت انطلاق المباراة بلحظات.