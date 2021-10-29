جدة - نرمين السيد - وفى صورة نشرها قصر باكنجهام بعد ظهر اليوم الخميس، ظهرت الملكة إليزابيث الثانية، فى أول ظهور علنى لها منذ الإعلان عن أنها لن تحضر قمة كوب26 فى جلاسجو الأسبوع المقبل.
وقد التقطت صورة للملكة خلال عقدها لقاء مع جمهورها عبر الانترنت.
وتحدثت الملكة البالغة من العمر 95 عامًا عبر رابط فيديو من مقر إقامتها فى بيركشاير.
يأتى ذلك بعد إعلان من قصر باكنجهام يوم الثلاثاء أن الملكة لن تنضم إلى أعضاء آخرين من العائلة الملكية فى كوب26.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الملكة إليزابيث تظهر فى لقطات مطمئنة عقب انسحابها من كوب26 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.