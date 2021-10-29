الملكة إليزابيث تظهر فى لقطات مطمئنة عقب انسحابها من كوب26

جدة - نرمين السيد - وفى صورة نشرها قصر باكنجهام بعد ظهر اليوم الخميس، ظهرت الملكة إليزابيث الثانية، فى أول ظهور علنى لها منذ الإعلان عن أنها لن تحضر قمة كوب26 فى جلاسجو الأسبوع المقبل.

وقد التقطت صورة للملكة خلال عقدها لقاء مع جمهورها عبر الانترنت.

وتحدثت الملكة البالغة من العمر 95 عامًا عبر رابط فيديو من مقر إقامتها فى بيركشاير.

يأتى ذلك بعد إعلان من قصر باكنجهام يوم الثلاثاء أن الملكة لن تنضم إلى أعضاء آخرين من العائلة الملكية فى كوب26.