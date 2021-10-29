منصة مكاني لحجز تذاكر المباريات رابط حجز التذاكر وخطوات تسجيل الدخول

يبادر عشاق الساحرة المستديرة بالمملكة العربية السعودية بالبحث عن رابط منصة مكاني ليتمكنوا من متابعة كافة المباريات والفعاليات الرياضية الهامة بالمملكة السعودية، فضلاً عن حجز تذاكر لحضور مباريات التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022، حيث تمتاز المنصة بأنها ذات واجهة سهلة الاستخدام و ببضع خطوات بسيطة يتمكن الزائر حجز تذاكر المباراة التي ينوي حضورها بسهولة ويسر.

منصة مكاني هي من أحدث المنصات التي تم تدشينها مؤخراً بالمملكة العربية السعودية من جانب البريد السعودي لحجز تذاكر المباريات المختلفة في دوري المحترفين السعودي وغيرها من البطولات التي يحرص محبي الساحرة المستديرة متابعتها، هذا وتتيح حجز عدد كبير من التذاكر في نفس الحين دون تزاحم، والغرض منها هو الحد من الاختلاط التزاحم بين المشجعين منعاً لتفشي جائحة كورونا.

لتسجيل مستخدم جديد بسهولة ويسر في منصة مكاني، لابد من اتباع الخطوات التالية:

الولوج إلى منصة مكاني من “هنا” ثم الضغط على أيقونة “تسجيل حساب جديد”.

بادر بتعبئة كافة البيانات اللازمة عن المستخدم وهي الاسم كاملاً والبريد الإلكتروني وكلمة المرور ورقم الجوال، وننوه بضرورة كتابة كل تلك البيانات بصورة صحيحة.

لا تنس كتابة رمز المرور والذي يحتوي على حرف كبير ورقم إذ يحتوي على 8 خانات فقط.

ينبغي عليك التحديد إن كان المستخدم ذكراً أم أنثى.

لابد من كتابة تاريخ ميلاد المستخدم بصورة صحيحة.

توجه بالضغط على مربع التعهد مع التحقق من كافة المعلومات التي قمت بإدخالها.

في الأخير، اضغط على كلمة “تسجيل” وما هي إلا ثوانٍ معدودة ويكون لديك حساب خاص بك.

الآن يتمكن مواطني المملكة والوافدين إليها من حجز المباريات التي يرغبوا حضورها عبر منصة مكاني: