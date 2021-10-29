عروض جديدة مميزة مقدمة من مصرف الراجحي للتمويل العقاري 2021

قام مصرف الراجحي عبر حسابه الرسمي بالنشر على تويتر، بما أطلق عليه شهر التمويل ويحتوي المنشور الذي قام مصرف الراجحي بتنزيله على صفحته الرسمية على رابط عروض التمويل العقاري والذي قام المصرف بإطلاقها في الاونة الاخيرة من 1 أكتوبر 2021 الجاري، والتي سوف تستمر حتى يوم 30 من نفس ذات الشهر، والذي قام مصرف الراجحي بتسميته شهر التمويل ، حيث أن هذا العرض يقدم الكثير والكثير من المميزات لعملاء مصرف الراجحي ، والتي سوف نعرضها على حضراتكم من خلال مقالتنا عبر موقعنا موقع ثقفني في هذه المقالة ، حيث نعلم جميعا أن مصرف الراجحي هو أحد أهم المصارف واقواها وذلك من الناحية التمويلية وكذلك الاضخم من حيث العملاء أن دل ذلك يدل على مدى اهتمام المصرف لعملائه الذين ينتمون إليه والذي يعمل على راحتهم وتقديم الكثير والكثير من العروض التمويلية وكذلك سهولة المعاملات البنكية والمصرفية فهو يعد أكبر البنوك ليس داخل المملكة العربية السعودية فقط بل في الشرق الاوسط كما أنه يتوافق أحكامه مع ضوابط الشريعة الإسلامية.

لنتعرف سويا عن أهم مميزات عرض التمويل العقاري من مصرف الراجحي

وجاءت هذه المقالة لنبين ونوضح لحضراتكم وذلك وفقاً لما جاء به موقع الراجحي الرسمي حيث أن بنك الراجحي قد قام بنشر بعض العروض التمويلية على صفحته الرسمية ، بحيث أنه يوجد الكثير من العروض المميزة والتي يقوم بتقديمها ومنها عرض التمويل العقاري، وبما أن هناك عروض وروابط جديدة كذلك أيضا يوجد الكثير من الأحكام و الضوابط والتي تسري على من هم المستفيدين منها ومميزات عروض مصرف الراجحي كالتالي :

ومن أهم المميزات التي يمتاز بها مصرف الراجحي للتمويل، هي تضمين فترة سداد الأقساط والتي تصبح حتى 35 عام.

كما أن مصرف الراجحي عن غيره من المصارف يمتاز بهامش ربح تنافسي .

كذلك يمكنك استرداد مصاريف التقييم كما أنه كذلك يمكن استرداد المصاريف الإدارية أيضا .

تشمل هذه العروض كافة أدوات ومنتجات التمويل العقاري.

ومن خلال مقالتنا عبر موقعنا موقع ثقفني والذي دائما مايريد مساعدة كافة متابعيه فيما يدور من احداث جديدة. قدمنا لحضراتكم اليوم أهم الاحداث والتي تدور حول مصرف الراجحي وعروض التمويلية الرائعه . نتمني ان نكون قد وفقنا في عرضها علي حضراتكم .