تعرف على معدل إصابات كورونا فى العالم خلال 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - وفى أوروبا، فى المملكة المتحدة، سجلت وزارة الصحة 165 حالة وفاة، و39 ألفا و842 إصابة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يرفع إجمالى الوفيات المسجلة حتى اليوم إلى 140 ألفا و206 حالة، والعدد التراكمى للإصابات المؤكدة إلى 8 ملايين و863 ألفا و155 إصابة.

وفى النرويج ، أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 412 حالة إصابة جديدة، ولا يوجد حالات جديدة، ليرتفع إجمالى المصابين فى البلاد إلى 204 آلاف و 146حالة، ويستقر إجمالى وفيات عند 900 حالة حتى الآن.

وفى إستونيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1995 إصابة جديدة بفيروس كورونا و8 وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالى لحالات الإصابة المؤكدة إلى 188 ألفا و 522 والوفيات إلى 1491.

وفى الجبل الأسود،أعلنت وزارة الصحة تسجيل 499 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 5 وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالى لحالات الإصابة المؤكدة إلى 142 ألفا و 807 إصابات والوفيات إلى 2087 .

وسجلت فنلندا 673 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة ليرتفع إجمالى حالات الإصابة إلى 156 ألفا و 959 حالة، بينما استقر عدد الوفيات عند 1150 حالة بعد عدم تسجيل وفيات جديدة.

وفى مقدونيا الشمالية، أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 436 حالة إصابة جديدة، و 11 حالة وفاة مرتبطة به، ليرتفع إجمالى المصابين فى البلاد إلى 201 ألف و 292 حالة، بإجمالى وفيات بلغ 7098 حالة حتى الآن.

وفى البوسنة والهرسك، أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 819 حالة إصابة جديدة، و 27 حالة وفاة مرتبطة به، ليرتفع إجمالى المصابين فى البلاد إلى 252 ألفا و 83 حالة، بإجمالى وفيات بلغ 11 ألفا و 477 حالة حتى الآن.

وفى لاتفيا، أعلنت وزارة الصحة فى البلاد تسجيل 2919 إصابة جديدة، و64 حالة وفاة مرتبطة به، ليرتفع إجمالى المصابين فى البلاد إلى 211 ألفا 702 حالة، بإجمالى وفيات بلغ 3173 حالة حتى الآن.

وفى الدنمارك، سجلت وزارة الصحة 1847 إصابة جديدة ليرتفع إجمالى الإصابات فى البلاد إلى 382 ألفا و796 إصابة، فيما سجلت حالة وفاة واحدة ليبلغ إجمالى الوفيات 2709 حالات وفاة.

وفى ليتوانيا، تم تسجيل 3360 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالى الإصابات إلى 399 ألفا و 532 حالة بالاضافة إلى تسجيل 34 حالة وفاة جديدة ليصل إجمالى الوفيات إلى 5 آلاف و 766 حالة.

وفى النمسا، سجلت وزارة الصحة 4248 إصابة جديدة ليرتفع إجمالى الإصابات إلى 813 ألفا و334 إصابة، كما سجلت 27 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية لتبلغ حصيلة الوفيات 11 ألفا و316 وفاة.

أما فى المجر، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 4039 إصابة جديدة بفيروس كورونا و45 حالة وفاة خلال ال24 ساعة الماضية ما يرفع إجمالى الإصابات 859 ألفا و378 حالة فيما بلغ تراكمى الوفيات 30 ألفا و692 حالة وفاة.

وفى سويسرا، أعلنت الحكومة السويسرية تسجيل 1792 حالة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالى الحالات إلى 870 ألفا و 834 شخصا. وذكر موقع سويس إنفو السويسرى أنه لم يتم تسجيل وفيات جديدة ليستقر عدد الوفيات بكورونا إلى 11 ألفا و 231 حالة.

أما فى بلجيكا، سجلت السلطات الصحية 8771 إصابة جديدة بفيروس كورونا و32 حالة وفاة، ما رفع إجمالى الإصابات إلى مليون و342 ألف و718 إصابة، فيما ارتفع إجمالى الوفيات إلى 25 ألفا و946 حالة وفاة حتى الآن.

وفى جمهورية الدومنيكان، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1012 حالة إصابة جديدة، و 6 حالات وفاة مرتبطة به، ليرتفع إجمالى المصابين فى البلاد إلى 379 ألفا و 336 حالة، بإجمالى وفيات بلغ 4124 حالة حتى الآن.

وفى هندوراس، أعلنت وزارة الصحة فى البلاد تسجيل 226 حالة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالى الحالات إلى 375 ألفا و 9 أشخاص، كما سجلت البلاد 8 حالات وفاة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالى الوفيات فى البلاد إلى 10 آلاف و 219 حالة.

وفى سنغافورة، أفادت وزارة الصحة بأنه تم تسجيل 3 آلاف و432 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و 15 حالات وفاة ناجمة عن الإصابة بالفيروس. وذكرت الوزارة - وفقا لصحيفة "ستريتس تايمز" السنغافورية فى نشرتها بالانجليزية - أنه بذلك يكون إجمالى عدد المصابين بالفيروس التاجى منذ بدء الجائحة قد ارتفع إلى 187 ألفا و 815 إصابة، فى حين وصلت الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 364 وفاة.