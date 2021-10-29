أحدث إصدار من أوبو هاتف oppo x 2021 تعرف علي أسعاره ومواصفاته وعيوبه

هاتف oppo x 2021، الكثير منا يُتابع أحدث إصدارات الهواتف الذكية ويتخذها كهواية، سنتعرف في هذا المقال على أحدث إصدارات شركة أوبو وهو Oppo X 2021، حيث نذكر لكم مزايا الهاتف وعيوبه أيضاً، كما نعرفكم علي أسعار ذلك النوع من الهواتف المتوفرة في الأسواق حسب حجم الذاكرة. مميزات هاتف Oppo X 2021 وتأتي الشاشة من النوع OLED وحجمها قبل التمديد تأتي بحجم 6,7 إنش ولكنها تتمدد لتصبح أكبر 7,4 إنش عن طريق تمرير الأصبع على زر البوار من أسفل إلى أعلى، وكان معدل تحديثها 90Hz.

يدعم هاتف Oppo X 2021 الشحن السريع بقوة 30 واط وتأتي بسعة 4235 ملي أمبير، فمن الممكن أن يتم شحن البطارية بالكامل في 35 دقيقة فقط. • يدعم شبكات الجيل الخامس بجانب الجيل الرابع والثالث.

يدعم راديو FM.

تأتي أبعاد الهاتف في 6,9 ×62,9 ×160,9 قبل التمديد، ولكن بعد التمديد يصبح 15,5 ×117,9 ×160,9 ،و وزن 263 جراماً.

تأتي الكاميرا الخلفية ثلاثية بسعة 64+8+2 ميجا بكسل لتكون الصورة فائقة الجودة، كما أن جودة الفيديوهات تصل إلي k4 بمعدل التقاط 30 إطار في الثانية الواحدة، والكاميرا الأمامية أحادية بدقة 32 ميجا بكسل وهي كاميرا مُميزة حقاً لالتقاط صور السيلفي وتدعم خاصية تصوير HDR.

يدعم ميكروفون ثانوي لتقليل الضوضاء.

الهاتف بإصدارين الأول ذاكرة صلبة 128 جيجا مع و رام 8 جيجا، والآخر ذاكرة صلبة 256 جيجا و رام 12 جيجا.

يأتي هاتف Oppo X 2021 بواجهة وظهر من زجاج غوريلا الجيل السادس، وهيكل من الألومنيوم. • ويأتي الواي فاي بالترددات التالية Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot.

يدعم Oppo X 2021 مستشعر البصمة والـ Face Lock والبوصلة والتقارب والتسارع، و تحديد الموقع الجغرافي الـ GPS.

بلوتوث يأتي بإصدار v5.0.

يأتي Oppo X 2021 بنظام تشغيل Android 11.

يتوافر الهاتف بثلاث ألوان الأسود والأبيض والفضي. عيوب هاتف Oppo X 2021 الهاتف لا يدعم مزود الخاص بسماعات الأذن.

لا يدعم إضافة ذاكرة خارجية كارت ميموري ولكنه لا يُعتبر عيباً حيث أن مساحة الهاتف كبيرة جداً. • وزن الهاتف كبير بسبب تمدده. 3.

سعر هاتف Oppo X 2021

سعر الهاتف عالمياً حوالي 1100 دولار أمريكي.

إصدار 128 و رام 8 جيجا حوالي 17300 جنيه مصري.

إصدار 256 جيجا رام 12 جيجا حوالي 18500 جنيه مصري.

محتويات علبة هاتف Oppo X 2021 رأس شاحن ـــ أسكرينه للحماية – واقي الظهر للحماية من الصدمات – دبوس معدني لفتح مخرج ومدخل الشريحة – سلك USB – كتيب التعليمات – ضمان الهاتف. مميزات هاتف Oppo X 2021عيوب هاتف Oppo X 2021 الوسوم

هاتف oppo x 2021، الكثير منا يُتابع أحدث إصدارات الهواتف الذكية ويتخذها كهواية، سنتعرف في هذا المقال على أحدث إصدارات شركة أوبو وهو Oppo X 2021، حيث نذكر لكم مزايا الهاتف وعيوبه أيضاً، كما نعرفكم علي أسعار ذلك النوع من الهواتف المتوفرة في الأسواق حسب حجم الذاكرة. مميزات هاتف Oppo X 2021 وتأتي الشاشة من النوع OLED وحجمها قبل التمديد تأتي بحجم 6,7 إنش ولكنها تتمدد لتصبح أكبر 7,4 إنش عن طريق تمرير الأصبع على زر البوار من أسفل إلى أعلى، وكان معدل تحديثها 90Hz.

يدعم هاتف Oppo X 2021 الشحن السريع بقوة 30 واط وتأتي بسعة 4235 ملي أمبير، فمن الممكن أن يتم شحن البطارية بالكامل في 35 دقيقة فقط. • يدعم شبكات الجيل الخامس بجانب الجيل الرابع والثالث.

يدعم راديو FM.

تأتي أبعاد الهاتف في 6,9 ×62,9 ×160,9 قبل التمديد، ولكن بعد التمديد يصبح 15,5 ×117,9 ×160,9 ،و وزن 263 جراماً.

تأتي الكاميرا الخلفية ثلاثية بسعة 64+8+2 ميجا بكسل لتكون الصورة فائقة الجودة، كما أن جودة الفيديوهات تصل إلي k4 بمعدل التقاط 30 إطار في الثانية الواحدة، والكاميرا الأمامية أحادية بدقة 32 ميجا بكسل وهي كاميرا مُميزة حقاً لالتقاط صور السيلفي وتدعم خاصية تصوير HDR.

يدعم ميكروفون ثانوي لتقليل الضوضاء.

الهاتف بإصدارين الأول ذاكرة صلبة 128 جيجا مع و رام 8 جيجا، والآخر ذاكرة صلبة 256 جيجا و رام 12 جيجا.

يأتي هاتف Oppo X 2021 بواجهة وظهر من زجاج غوريلا الجيل السادس، وهيكل من الألومنيوم. • ويأتي الواي فاي بالترددات التالية Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot.

يدعم Oppo X 2021 مستشعر البصمة والـ Face Lock والبوصلة والتقارب والتسارع، و تحديد الموقع الجغرافي الـ GPS.

بلوتوث يأتي بإصدار v5.0.

يأتي Oppo X 2021 بنظام تشغيل Android 11.

يتوافر الهاتف بثلاث ألوان الأسود والأبيض والفضي. عيوب هاتف Oppo X 2021 الهاتف لا يدعم مزود الخاص بسماعات الأذن.

لا يدعم إضافة ذاكرة خارجية كارت ميموري ولكنه لا يُعتبر عيباً حيث أن مساحة الهاتف كبيرة جداً. • وزن الهاتف كبير بسبب تمدده. 3.

سعر هاتف Oppo X 2021

سعر الهاتف عالمياً حوالي 1100 دولار أمريكي.

إصدار 128 و رام 8 جيجا حوالي 17300 جنيه مصري.

إصدار 256 جيجا رام 12 جيجا حوالي 18500 جنيه مصري.

محتويات علبة هاتف Oppo X 2021 رأس شاحن ـــ أسكرينه للحماية – واقي الظهر للحماية من الصدمات – دبوس معدني لفتح مخرج ومدخل الشريحة – سلك USB – كتيب التعليمات – ضمان الهاتف. مميزات هاتف Oppo X 2021عيوب هاتف Oppo X 2021

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