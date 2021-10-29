البرازيل تسجل أكثر من 15 ألف إصابة جديدة بكورونا

جدة - نرمين السيد - وسجلت البرازيل فى المجمل 607068 وفاة ناجمة عن فيروس كورونا منذ بدء تفشى الوباء.

وشهدت البرازيل قفزة ملحوظة فى أعداد المصابين الجدد بفيروس كورونا خلال الأسابيع الأخيرة، حيث تسجل الإصابات الجديدة بعشرات الآلاف، إضافة إلى آلاف الوفيات.

وتأتى البرازيل فى المرتبة الثانية من ناحية الإصابات والوفيات بكورونا بعد الولايات المتحدة.