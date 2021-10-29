طريقة اسقاط سيارة من المرور 1443 في السعودية

طريقة اسقاط سيارة من المرور في السعودية 1443 حيث إن عملية إسقاط السيارة من أهم الخِدْمَات الإلكترونية المقدمة للأفراد داخل المملكة العربية السُّعُودية والتي يتم من خلالها والتي يقوم من خلاها مالك السيارة السابق بإسقاط أي مسؤولية قانونية له تجاه السيارة سواء عند بيعها لأحد الأفراد أو بيعها لمحلات التشليح والتي يتم بموجبها الحصول على خدمة (إسقاط سيارة من اسمي) وفيما يلي توضيح خطوات إسقاط السيارة وشروطها بالتفصيل.

طريقة اسقاط سيارة من المرور في السُّعُودية 1443

لقد قامت الإدارة العامة للمرور داخل المملكة العربية السُّعُودية بتوضيح آلية وخطوات الحصول على خدمة اسقاط سيارة وذلك على النحو التالي:

البحث عن الأماكن الخاصة بإسقاط السيارات داخل المملكة.

الاتفاق مع محل التشليح أو بيع السيارة وإجراء خطوات البيع وتحرير عقد نقل ملكية السيارة وإصدار ورقة مبيعات أيضًا بها كافة البيانات الخاصة بالسيارة.

يم وضع المبلغ المالي المطلوب وكذلك حتم جهة العمل، ويتم استلام الأوراق من مكان إتمام المبايعة ولوحة السيارة.

لى الفرد هنا التوجه إلى إدارة المرور ومعه هذه الأوراق ولوحة السيارة.

يجب سداد الرسوم حتى يتم تحويل السيارة إلى المكان الخاص بقطع الغيار.

إدخال بعض المعلومات مثل رقم الهُوِيَّة مالك السيارة + رقم الاستمارة + رقم المكان الذي تم به البيع.

بعد تسليم هذه الأوراق والمستندات إلى الموظف المختص في المرور ، سوف يتم تنفيذ عملية إسقاط السيارة.

سوف يحصل الفرد هنا على إفادة خاصة بالإسقاط ويمكنه هنا التوجه إلى منطقة الإسقاط بعد إتمام هذه الخطوات بشكل سليم.

شروط اسقاط سيارة في المرور

من اهم الشروط اللازمة من أجل إتمام خدمة اسقاط سيارة من المرور السُّعُودية ، ما يلي: