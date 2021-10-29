واشنطن تضيق الخناق على هواوي وزد تي آي

صوت مجلس الشيوخ الأميركي بالإجماع لصالح تشريع يمنع شركات مثل هواوي تكنولوجيز أو زد.تي.إي كورب تمثل تهديدا أمنيا من الحصول على تراخيص جديدة للمعدات من الجهات التنظيمية.
وكان مجلس النواب الأميركي أقر الأسبوع الماضي تشريع المعدات الآمنة في أحدث جهد من الحكومة الأميركية لتكبيل شركات الاتصالات والتكنولوجيا الصينية بموافقة 420 عضوا مقابل رفض أربعة. وسيحال التشريع الآن إلى الرئيس جون بايدن لتوقيعه.
وقال السناتور الجمهوري ماركو روبيو "الشركات الصينية التي توجهها الدولة مثل هواوي وزد.تي.إي تشكل تهديدات معروفة للأمن القومي وليس لها مكان في شبكة اتصالاتنا".
وسيحظر التشريع الجديد على لجنة الاتصالات الاتحادية (إف.سي.سي) فحص أو إصدار أي تراخيص معدات جديدة للشركات المدرجة على قائمتها لمعدات وخدمات الاتصالات التي تعتبر مصدر خطر على الأمن القومي.
وفي مارس صنفت لجنة الاتصالات الاتحادية خمس شركات صينية على أنها تشكل تهديدا للأمن القومي بموجب قانون لعام 2019 يهدف لحماية شبكات الاتصالات الأميركية.
وأحجم متحدث باسم هواوي التي تنفي دوما تبعيتها للحكومة الصينية عن التعليق يوم الخميس لكنه في يونيو وصف مقترحا للجنة الاتصالات الاتحادية بإعادة النظر في التراخيص السابقة بأنه "مضلل وعقاب غير ضروري".
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