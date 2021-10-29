وظائف حكومية للنساء في الجوازات السعودية – أماكن التعيين ورابط التقديم وشروط الوظيفة بالتفصيل

وظائف حكومية للنساء في الجوازات السعودية حيث أعلنت “الإدارة العامة للقبول المركزي” بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب التعيين والتسجيل لوظائف نسائية ب المديرية العامة للجوازات” رتبة جندي” ، ووضعت عدد من الشروط والضوابط لابد من توافرها في من تشغل تلك الوظيفة التي تتعلق بأمن وأمان المملكة العربية السعودية حيث اشترطت المديرية أن تكون المتقدمة للعمل من أصل سعودي وجنسية سعودية، ولا يقبل النساء الأجانب أو المتزوجات من جنسيات غير السعودية.

خلال موقع “ثقفني” سوف نلقى الضوء على متطلبات، وشروط، وأماكن التعيين في وظائف حكومية للنساء في الجوازات النساء التي تعد خطوة جيد ة من خطوات النجاح التي تحققها المرأة السعودية نحو التقدم والرقي بتوجيهات خادم الحرميين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لتوفير وظائف حكومية للنساء في عدد كبير من القطاعات مثل وظائف وزارة التعليم السعودية ، وزارة الصحة وغيرها.

وظائف حكومية للنساء في الجوازات-الوظيفة المطلوبة

أعلنت وزارة الداخلية وظيفة عسكرية للنساء والرجال للعمل برتبة “جندي” في الإدارة العامة للجوازات السعودية في عدة أماكن بالمملكة، ووضعت عدد من الشروط اللازمة لشغل تلك الوظيفة ولابد من توافر كامل الاشتراطات المحددة للفوز بهذه الوظيفة وأهمها امتلاك المتقدمين بطاقة هوية سعودية سارية وقت التقديم.

شروط وظيفة برتبة جندي في الجوازات

وظائف حكومية للنساء في الجوزات التي تم الإعلان عنها عن طريق الإدارة العامة للقبول المركزي للعمل برتبة جندي وضعت شروطها إدارة الجوزات ولابد من توافر جميع البنود التالية من أجل شغل المنصب وهي:

المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة الثانوية العامة أو مؤهل يعادلها

يجب معادلة الشهادات الصادرة من خارج السعودية والتصديق عليها من الجهة المختصة “وزارة التعليم السعودي “

توافر الأصل السعودي والجنسية للمتقدمات ويتم أستثناء من نشأت خارج المملكة أثناء فترة عمل الوالد لصالح الدولة السعودية في الخارج

أمتلاك هوية وطنية سعودية للمتقدمة صالحة وسارية

يجب أن تكون حسنة السير والسلوك والسمعة الطيبة

لا يكون صدر ضدها أي أحكام قضائية، أوتم إدانتها في جرائم مخلة بالشرف والأمانة

يجب ألا تكون المتقدمة تم تعينها في وظيفة عسكرية من قبل أو تم الاستغناء عنها

إذا كانت المتقدمة متزوجة لابد أن يكون الزوج سعودي الأصل والجنسية

تناسب الطول مع الوزن على الا يقل طول المتقدمة عن 155 سم حسب اللوائح الطبية المقررة

اجتياز جميع الاختبارات للقبول في وظيفة جندي بالجوزات السعودية

يتم تفضيل من لديها شهادات أعلى من الثانوية العامة أو من لديها شهادات في الحاسب الألي أو اللغة الإنجليزية للحصول على الوظيفة المعلن عنها

أماكن التعيين في وظائف حكومية للنساء في الجوازات السعودية

أوضح إعلان وظيفة برتبة “جندي في الجوزات” عن الأماكن التي سوف يتم تعيين المتقدمات فيها وسوف يراعي قرب السكن من خلال البيانات الشخصية للمتقدمات والأماكن المذكورة هي:

مطار الملك عبد العزيز-جدة. المدينة المنورة – مطار الأمير محمد بن عبد العزيز. الرياض العاصمة – مطار الملك خالد الدولي. المنطقة الشرقية – جسر الملك فهد و”مطار الملك فهد الدولي”.

يتم التعيين في الأماكن المذكورة والنقل إلى أي مكان داخل المملكة يتم حسب ألوائح والقوانين المنظمة لمصلحة العمل دون اعتراض الموظف.

خطوات التقديم لوظائف حكومية للنساء عبر أبشر