Meta ميتا الاسم الجديد للفيس بوك ميتافيرس وفق ما أعلنه مارك زوكربيرغ

Meta ميتا الاسم الجديد للفيس بوك ، والذي قام بتغييره مساء أمس الخميس مؤسس الفيس بوك مارك زوكربيرغ، وذلك عقب موجة غضب شديدة من قبل المنظمين والمشرعين إضافة للمستخدمين، بشأن الانتهاكات التي طالت منصة الفيس بوك، إضافة إلى قوة الشركة السوقية وقراراها الخوارزمية، ولا ننسى سقوط أسهم الفيس بوك بالبورصة بشكل مثير للدهشة، عقب سقوطه لمدة 6 ساعات خلال الأسابيع الماضية، مما أدى إلى اهتزاز الثقة لدى المستخدمين في تقديم خدمات الشبكة، وخسارة الشركة أسهمها في البورصة، وفي التالي أسباب تغيير الاسم، والمتوقع لشركة ميتافيرس خلال العام 2021-2022.

في نفس السياق السابق ذكره فإن شركة الفيس بوك واجهت موجة واسعة من الانتقادات والغضب في السنوات الأخيرة، وازدادت بشدة في الشهور الماضية، نذكر منها التالي:

أولًا الممارسات التجارية التي تم انتقادها من قبل مشرعون الحزبي الديمقراطي والجمهوري الأمريكي وأت لغضب شديد في الكونجرس.

كذلك الاتهامات بشأن تسريب ملفات هامة سبق وتعهد مؤسس الفيس بوك مارك زوكربيرغ، بحمايتها وعدم انتهاك خصوصيتها.

في النهاية سقوط خدمة الفيس بوك لساعات طويلة، وسبقها سقوطة لمدة الساعتين والنصف ساعة أكثر من مرة خلال شهر واحد، مما أدى إلى خسائر فادحة للملايين من المسخدمين، وخسارة الشركة نفسها مليارات الدولارات بسقوط أسهمها في البورصة.

وبعد قيام مارك زوكربيرغ عبر منصة الفيس بوك من خلال مؤتمر قام به، أشارت أسهم الفيس بوك إلى الارتفاع بنسبة تقدر 3%، بعد أن قدم مارك زوكربيرغ الاسم الجديد ميتافيرس metaverse والذي يعني باللغة اليونانية بعد، وهو ما قام بشرحه أيضًا زوكربيرغ أنه يرمز إلى أنه يمكننا دائمًا البدء من جديد.

كما أن العلامة التجارية الجديدة ميتا، تحس الشخص للتخلي عن الشاشات حيث تختبر تأثير التواجد في الواقع الافتراضي، كذلك يأمل مؤسس الفيسبوك بأن تغيير الاسم ل ميتا، يغير النظرة السلبية عن الشركة، كما تعهد مارك زوكربيرغ من خلال المؤتمر أن metaverse ستكون له معايير خصوصية وضوابط استخدام البيانات التي تفتقر إليها شبكة الفيس بوك.

مبيعات ميتا في الربع الثالث من العام وتوفعات الخبراء2021-2022

في النهاية أشار المحللين أن مبيعات ميتا في الربع الثالث من العام، سيتغير مع الربع لأخير من العام ويرجع ذلك إلى قواعد آبل الجديدة حول تطبيقات البيانات مثل فيسبوك وإنستغرام، وقد حققت ميتافيرس نجاح أصبحت من خلاله تحتل مرتبة سادس شركة في العالم من حيث القيمة السوقية، ومن المتوقع أن تصل الإيرادات إلى 117 مليار دولار هذا العام، ارتفاعًا من 5 مليارات دولار في عام 2012، كما من المتوقع أن يقترب صافي الدخل من 40 مليار دولار في نهاية عام 2021، وتمتلك الشبكة حوالي 24٪ من سوق الإعلانات الرقمية المقدر بـ 200 مليار دولار.