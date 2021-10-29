“للشباب والعاطلين عن العمل” قرض شخصي بالبطاقة بدون وظيفة أو ضمانات وفترة سداد ميسرة من غير فوائد

قرض شخصي بالبطاقة بدون وظيفة أو ضمانات، تسعى المملكة السعودية إلى أن تقون بتوجيه الدعم الكامل لكل مواطنيها وبالأخص من يمرون بضائقة مالية حيث أن الدولة تسعى من خلال مصارفها وعلى رأسها مصرف الراجحي بتخصيص مجموعة من مستويات التمويل الشخصي بالعديد من الامتيازات والتسهيلات للمواطنين ولكن لا بد من توفر بعض الشروط، ومن خلال الآتي من الفقرات القادمة نتعرف بالتفصيل على أهم المعلومات المتعلقة بالحصول على هذا القرض، وكذلك نوضح أهم متطلبات القرض.

قرض شخصي بالبطاقة بدون وظيفة

من بين أهم الاشتراطات والتي يجب أن تتوفر كي يكون العميل مؤهل لتسلم القرض أن يكون مقيم بالمملكة العربية السعودية وبشكل كامل إقامة ثابتة في إحدى مدنها وغير مؤقتة، كما أن المواطن يكون سعودي الأصل على أن يقدم مختلف الضمانات الرسمية والتي تتيح سداد الدفعات الخاصة بهذا القرض، وكذلك لا بد من أن يقوم العميل بالتقديم لكل الإثباتات الخاصة بالتسديد.

ومن الممكن أن يتم تسليم بعض الأوراق الرسمية الهامة والتي من أهمها فيما يتعلق بهذا النوع من التمويل أن يتم تقديم أصل البطاقة للفحص والاطلاع، حيث أن تسلم القرض سيكون من خلال الاطلاع على كل المستندات الرسمية والتي من أهمها هوية المواطن الشخصية، وكذلك أهم الأوراق التي تخص مجال عمل المواطن.

طريقة الحصول على قرض شخصي من بنك ااراجحي

من الممكن أن يتم التقديم للطلب الخاص بالحصول على قرض من الراجحي وذلك يكون من خلال التواصل عبر المنصة الإلكترونية الخاصة بالبنك، ومن الممكن أن يتم الملأ لكامل البيانات المطلوبة وهذا يكون من خلال ما تم رفعه على الموقع حيث يتواجد النموذج الإلكتروني والذي يحتوي على الخانات الخاصة بكل البيانات، والبيانات من أهمها الاسم ويكون كامل.

والرقم الخاص بالهوية الشخصية، وكذلك بيان يفيد بمحل عمل المواطن بإحدى القطاعات بالدولة سواء العام أو الخاص، وفور اكتمال كل البيانات يتم الإرسال للطلب الخاص بالحصول على القرض، حتى يصل للجهة المسؤولة حيث تتم المراجعة الكاملة للطلب، وفحصه بشكل جيد وتسلم القرض يكون بأقرب وقت ممكن وفق عقد بين الطرفين.