منتج قرض آهل بدون الحاجة إلى كفيل وبلا فوائد بالتقسيط الميسر 5 سنوات

منتج قرض آهل من المنتجات التمويلية في السعودية عام 1443 هجرياً التي لا يحتاج إلى دفع فوائد أو رسوم إدارية وذلك لجميع المواطنين السعوديين فقط لا غير بشرط توفير كافة الضوابط والأحكام المطلوبة للحصول على التمويل المناسب ومن ضمن تلك الشروط أن يكون المتقدم سعودي وحاصل على الهوية الوطنية مع الحصول المسبق على تمويل إجتماعي من بنك التنمية الاجتماعية في المملكة ويمتاز التمويل بالكثير من المزايا التمويلية المتعددة ومنها توفير التمويل الميسر بالتقسيط المرن الشهري لمدة خمسة سنوات لجميع العملاء لدى بنك التسليف والذي يعرف باسم بنك التنمية الاجتماعية في السعودية وتحت رعاية وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لخدمة المواطن السعودي في المملكة.

الشروط المطلوبة للموافقة على منتج قرض آهل

منتج آهل التابع إلى بنك التنمية الاجتماعية من أهم التمويلات الإجتماعية الميسرة في المملكة عام 1443 هجرياً ولكن يحتاج التمويل الميسر إلى توفير العديد من الشروط والضوابط اللازمة للموافقة على طلب التمويل ومنها أن يكون المتقدم يبلغ من العمر واحد وعشرون عام فأكثر من ذلك بعد موافق البنك لذلك سوف نوضح للجميع كافة الشروط والضوابط المطلوبة كالتالي:

شرط أساسي توفير دخل ثابت شهري لا يقل عن 2 ألف ريال سعودي.

المتقدم يجب أن يكون مواطن سعودي الجنسية وحاصل على الهوية الوطنية السعودية سارية المفعول.

لابد أن يكون المتقدم يبلغ من العمر واحد وعشرون عامًا وربما يصل إلى ستون عامًا بموافقة بنك التسليف الذي يعرف باسم بنك التنمية الاجتماعية في المملكة.

التمويل الميسر لدى منتج آهل التابع إلى بنك التنمية الاجتماعية يحتاج الحصول السابق على تمويل إجتماعي مثل تمويل الأسرة أو تمويل الزواج وغيرها من التمويلات الإجتماعية عبر موقع بنك التنمية الاجتماعية في المملكة.

إيضاً توفير موافقة الكفيل ماعدا العامل في القطاع الحكومي لا يطلب منه توفير كفيل غارم.

سداد جميع الأقساط المتبقية الشهرية المستحقة قبل القيام بالتقديم الإلكتروني على تمويل منتج آهل التابع إلى بنك التنمية الاجتماعية.

أهم مزايا الحصول على تمويل منتج آهل في السعودية

الآن منتج قرض آهل يمتاز التمويل بالعديد من المميزات التمويلية الهامة ومنها الحصول على التمويل بدون دفع أي فوائد مالية أو بدون رسوم إدارية عبر بنك التنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية والذي كان يسمى باسم بنك التسليف والادخار السعودي في المملكة ويصل مبلغ التمويل إلى ستون ألف ريال سعودي بموافقة البنك وإليكم كافة المزايا التمويلية المتاحة لدى منتج آهل التابع إلى بنك التنمية الاجتماعية كالتالي: