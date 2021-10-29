شروط استخراج سجل تجاري بالسعودية وكيفية إصدارة ، السجل التجاري هو أهم الإجراءات أو المستندات التي يجب على المواطن الحصول عليها لبدء نشاط تجاري في الدولة وفي هذا المقال نتعرف سويًا على إجراءات وشروط الحصول على سجل تجاري في المملكة العربية السعودية من خلال موقع ثقفني



يتطلب الحصول على سجل تجاري في المملكة العربية السعودية عدة شروط: مكان النشاط: حيث يجب أن يكون للنشاط التجاري مكان لتقديم الخدمات أو المنتجات أو على الأقل مكان لإدارة الأعمال كما هو الحال في بعض الخدمات التي يكون مقرها الرئيسي مقر الإدارة فقط وليس للتعامل معها العامة وتقديم خدماتهم خارج المقر وذلك من خلال التواصل مع العملاء عن طريق الهاتف أو الإنترنت مثل أنشطة التجارة الإلكترونية.

رأس المال: يجب أن يزيد رأس مال النشاط عن 5000 ريال ، وتحدد وزارة التجارة والاستثمار الحد الأدنى لرأس المال في السجل التجاري الإلكتروني حسب النشاط.

بيانات صاحب السجل: يجب على التاجر تحديد بياناته الشخصية في السجل التجاري مثل الاسم ومكان وتاريخ الميلاد ونسخة من توقيعه أو توقيع من ينوب عنه.

بحسب ما أكدته وزارة التجارة والاستثمار في المملكة العربية السعودية عبر حسابها الرسمي على تويتر

لا يمكن إصدار سجل تجاري لموظف حكومي في أي من الجهات الحكومية بالمملكة العربية السعودية.

يحظر على الموظف الحكومي الحصول على سجل تجاري أو الانضمام كشريك في أي شركة من أي نوع

ويحظر عليه تولي إدارة أي شركة خاصة إلى جانب كونه موظفًا حكوميًا.

لا مانع من إصدار السجلات التجارية للأشخاص العاملين في القطاع الخاص.

يُمنع فقط الموظفين العاملين في مختلف الجهات الحكومية السعودية.

شروط فتح سجل تجاري للمرأة