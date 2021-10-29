نقدمل لكم لعبة التنافس والتشويق ببجي 1.6 التحديث الجديد pubg mobile بمميزات جديدة للاعبين حيث أصدر مطوري لعبة ببجي موبايل تحديث جديد تحت عنوان المقاومة وهو ببجي 1.6 وقد أصبح متاح للتحميل من قبل اللاعبين بحجم يبلغ (1.05) جيجا بايت عن طريق الموقع الرسمي الخاص باللعبة، كما يتميز هذا الإصدار بإعادة العديد من الخرائط والأوضاع التي كانت متواجدة من قبل بداخل اللعبة والتي تم حذفها بتحديثات سابقة وفيما يلي سوف نعرض لكم المزيد من المعلومات حول هذا الإصدار.

لعبة ببجي 1.6 التحديث الجديد

يطلق على تحديث لعبة ببجي 1.6 اسم (Chef’s Special) أي الشيف الخاص الذي منح للاعبين العديد من الهدايا ومكافآت الرويال باس، كذلك يحمل هذا الإصدار العديد من الأوضاع القديمة التي كانت تتميز بها اللعبة من قبل مثل إعادة تجميع الحلفاء بالإضافة إلى وضع البقاء على قيد الحياة، ووضع الجبابرة المعكرة الأخير ووضع العدوي، وضع القوة الرونية كما يشهد هذا التحديث خريطة باي لود وفيكاندي.

تحديثات لعبة ببجي 1.6

تظهر بعض الأوضاع الجديدة في هذا التحديث مثل اجتماع الناجون بالمعارك في اللعبة بوضع جديد وهو وضع خطر فلورا من أبرز مميزات هذا الوضع الآتي:

غرس بعض النباتات الغريبة التي تدعي بياريلو في خريطة ايرانجل حيث سوف تمكنك تلك النباتات من الحصول على كمية من الطاقة واستخدامها في أغراض علاجية.

إمكانية اللجوء إلى السف الفضائية للتمكن من الهرب بالموقف الصعبة بالإضافة إلى إمكانية إجراء بعض التحقيقات وكسب الطاقة والدخول بمعار ملحمية.

استدعاء DynaHex للتمكن من الحصول على كميات كبيرة من العتاد الذي سوف يساعد بشكل كبير بداخل المعارك المختلفة.

مميزات لعبة ببجي 1.6

يأتي التحديث الأخير PUBG Mobile: Resistance v1.6.0 من ببجي موبايل بالعديد من المميزات الرائعة التي تتمثل في التالي: