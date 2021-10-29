تمويل تكميلي ميسر للأفراد بواسطة بنك البلاد 2021

أعلن بنك البلاد السعودي أنه سيقدم تمويل تكميلي ميسر للمواطنين السعوديين أو تمويل شخصي إضافي، ويتمتع المنتج المقدم بمزايا عديدة تناسب معظم المواطنين السعوديين ، ويمكن استخدامه من قبل السعوديين. للزواج، أو لغرض لمساعدتهم على بدء حياة اقتصادية صحية في بداية مشروعهم ، جنبًا إلى جنب مع هذا القرض ، ومن ثم هناك العديد من الشروط والمزايا التي يجب الالتزام بها حتى يتم الحصول منتج التمويل الشخصي ، وفيما يخص مدة دفع الأقساط فتكون أطول فترة سداد تصل إلى 5 سنوات ، وهناك العديد من المزايا ، كما يمكن للمواطنين السعوديين والمقيمين الذين يرغبون في الحصول على هذا التمويل التقديم عبر بوابة البنك.

تمويل تكميلي ميسر للأفراد 2021 عبر مصرف البلاد

هناك مجموعة من المميزات التي ترافق تمويل بنك البلاد، ونذكر منها ما يلي:

امتثال التمويل الشخصي التكميلي لقوانين الهيئة الشرعية

من الممكن شراء أسهم أي شركة من قائمة معتمدة من المجلس الشرعي ويحددها بنك البلاد

تسريع عملية طلب التمويل المصرفي

كالعادة فترة السداد تبلغ خمس سنوات

من الممكن سداد الأقساط مقدماً ، حسب قواعد وشروط المصرف المركزي السعودي

يمكن استخدام هذا التمويل من قبل المقيمين والمواطنين

لا يحتاج التمويل إلى وجود ضامن أو كفيل.

يجب تقديم حساب جاري في بنك البلاد السعودي

يجب أن يكون الحد الأدنى للراتب الشهري للمستفيد 3000 ريال للعملاء السعوديين

و 3500 ريال للمقيمين في الجهات الحكومية

يجب أن يكون المستفيد من هذا المنتج يعمل ضمن وظيفة حكومية معتمدة في مصرف البلاد سواء في القطاع العام أو الخاص.

التسجيل عبر رابط بوابة مصرف البلاد

قدِّم نسخًا من المستندات أو الهوية ، بشرط أن تكون سارية المفعول

يجب تقديم نسخة من شهادة العمل للعامل بقسم الصناعة العسكرية

اكتب بيان الإفصاح عن المسؤولية الشخصية

احضار التعريف الصادر من جهة العمل متضمناً الراتب الشهري والمسمى الوظيفي وتاريخ بدء العمل

القيام بتقديم نموذج طلب الشراء بالتقسيط.

ما هي ضوابط الحصول على منتج بنك البلادتعرف مستندات ورابط التسجيل على تمويل مصرف البلاد الشخصي