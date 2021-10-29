واستدعى وزير الخارجية البريطانى سفير فرنسا فى لندن، اليوم الجمعة، للحصول على توضيح بشأن تصرفات باريس، حسبما ذكرت "رويترز".
وفى تصريحات هيئة الإذاعة البريطانية "بى.بى.سى"، قال يوستيس لتلفزيون : "من الواضح أن الخيار دائمًا ما يكون متاحًا لدينا لتصعيد الإجراءات التى نقوم به على السفن الفرنسية، واعتلاء المزيد منها إذا كان هذا هو ما يفعلونه مع سفننا".
وأضاف: "هناك أمور إدارية أخرى يمكن أن نطلبها من السفن الفرنسية، إنه شىء لا نريد الخوض فيه".
وقال مسؤولون فرنسيون إنه جرى مرافقة السفينة "كورنليس جيرت جان" إلى ميناء لو هافر الشمالى، حيث أن طاقمها لم يقدم ما يثبت أنه يحمل تصريحًا بالصيد فى المياه الإقليمية الفرنسية.
وقال يوستيس، إن تركيز لندن ينصب فى الوقت الحالى على محاولة حل المشكلة مع المفوضية الأوروبية، ومع سفير فرنسا فى لندن، مضيفًا: "بالتأكيد لدينا القدرة على الرد بطريقة متناسبة".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لندن تستدعى السفير الفرنسى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.