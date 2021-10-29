لندن تستدعى السفير الفرنسى

جدة - نرمين السيد - قال وزير البيئة البريطانى جورج يوستيس، اليوم الجمعة، إن بلاده قد تأمر بتفتيش المزيد من السفن الفرنسية ردًا على احتجاز فرنسا لسفينة صيد بريطانية فى المياه الإقليمية الفرنسية، مع احتدام نزاع يتعلق بحقوق الصيد بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى.





واستدعى وزير الخارجية البريطانى سفير فرنسا فى لندن، اليوم الجمعة، للحصول على توضيح بشأن تصرفات باريس، حسبما ذكرت "رويترز".

وفى تصريحات هيئة الإذاعة البريطانية "بى.بى.سى"، قال يوستيس لتلفزيون : "من الواضح أن الخيار دائمًا ما يكون متاحًا لدينا لتصعيد الإجراءات التى نقوم به على السفن الفرنسية، واعتلاء المزيد منها إذا كان هذا هو ما يفعلونه مع سفننا".

وأضاف: "هناك أمور إدارية أخرى يمكن أن نطلبها من السفن الفرنسية، إنه شىء لا نريد الخوض فيه".

وقال مسؤولون فرنسيون إنه جرى مرافقة السفينة "كورنليس جيرت جان" إلى ميناء لو هافر الشمالى، حيث أن طاقمها لم يقدم ما يثبت أنه يحمل تصريحًا بالصيد فى المياه الإقليمية الفرنسية.

وقال يوستيس، إن تركيز لندن ينصب فى الوقت الحالى على محاولة حل المشكلة مع المفوضية الأوروبية، ومع سفير فرنسا فى لندن، مضيفًا: "بالتأكيد لدينا القدرة على الرد بطريقة متناسبة".