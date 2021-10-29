رابط منصة فيو كلاس تسجيل الدخول ومميزاتها للطلاب والمعلمين

رابط فيو كلاس تسجيل دخول المنصة التعليمية viewclass، هي منصة رقمية للتعلم عن بعد للمدارس سهلت خلق الفصول الافتراضية التي تجمع المعلمين والطلاب معاً أون لاين- وعبر الإضافات الجديدة والعديدة والتقنيات العالية فيها كمنصة تعليمية عبر الأنترنت، خدمت التفاعل بين المعلم والطالب بشكل كبير وبأساليب متنوعة كحل الواجبات وأداء الاختبارات والاطلاع على الدرجات، ومتاحة المنصة باللغة العربية والانجليزية والتي تتوافق مع اعلى معايير الجودة بما فيها من أدوات تعليمية تخدم كل أشكال التعليم التقليدي ولكن الفرق أنها إلكترونية.

منصة فيو كلاس التعليمية

توفر فيو كلاس تجربة تسجيل دخول آمنة لبيئة تعليمية مناسبة عبر دمج أدوات تكنلوجية تستثمر في استدامة التعليم عن بعد، وفتح المجال لأولياء الأمور لمراقبة أداء ابناءهم العلمي ومتابعة الحضور والغياب- ويسهل الربط مع أنظمة أخرى مثل زووم، ونظام نور- بما يرتهن تسجيل الدخول viewclass بسهولة الاستخدام وإيجاد بيئة تعلم ممتعة.

viewclass

ومن المتوقع ان تشهد الساعات القادمة تسجيل دخول كبير من قبل الطلاب على- منصة viewclass بشكل أون لاين- لذلك حرصنا على شرح الدخول لمنصة فيو كلاس وتوفير الرابط المتاح، تسهيلاً للطلاب ونشر الفائدة.

مصممة فيو كلاس باعتبارها منصة رقمية لتمّكين التعلمْ بشكلّ أمثل وأفضلّ- وتُوفر حُلولاً مبتكرة للتدريس اون لاين بطرق مثالية وشاملة للتعلم عن بعد، فيّقوم الطلاب بحضور الفصول الدراسية من أي مكان- كما ستسمح لأولياء الأمور من التحقق من سلوك ابناءهم الطلبة ومتابعة الأداء الاكاديمي لهم ومدى التزامهم بحضور الحصص من عدمه.

خدمات المعلم في منصة فيو كلاس

تمنح منصة فيو كلاس الرقمية للمعلم صلاحيات إدارة الفصول الافتراضية بشكل متكامل وبما يجعله يعطي ملاحظاته لسلوك الطالب واعتماد الدرجات الخاصة بالاختبارات الإلكترونيّة وكذلك تمتعه بإنشاء المحتوى الرقمي وفق معاييّر الجودة مع ميزات التواصل مع المدرسة والطلاب، واستخدام المعلمين أدواتهم لتقييم الطالب- والعديد من الخدمات المنوطة بالمعلم داخل المنصة الإلكترونية وهي كما يلي:

إدارة الحصص الكترونيا من تحرير الغياب والحضور وتسجيل المخالفات السلوكية للطلبة ممن هم تحت فصله.

تحضير الدروس وإضافة محتوى تعليمي ضمن مكتبة رقمية

إضافة الاختبارات الإلكترونية والواجبات

وضع بنك الأسئلة بصيغ متعددة وفق المعايير

إنشا الفصول الافتراضية بالتكامل مع برنامج زووم

إضافة الحصص بالجدول المدرسي الذي يقوم بإنشائه

التواصل مع إدارة المدرسة والطلاب عبر البريد الإلكتروني

خدمات الطالب في منصة فيو كلاس

يوفُر نظام فيو كلاس للتعليم الإلكتروني مجموعة من الخدمات الرقمية من خلالها والمدرجة للطالب لكي يستفّيد منها بالشكل المناسب وبمّا يضمن استمرارية التعلم بكل حيّثياته بما في ذلك حل الواجبات المنزلية والاستفادة من كل الميزات كالمحتوى التعليمي على المنصة بما يعزز تقدم الطالب الأكاديمي- بالشكل الكامل.

أداء الواجبات في سهولة ويُسّر

أداء الاختبارات بأمان ومصداقية

مشاهدة المحتوى التعليمي والتفاعل معه

الاطلاع على تقارير الدرجات

الدخول على الفصول الدراسة مثل teams و،zoom

البحث في المكتبات الرقمية وتصفح الكتب الإلكترونية

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نظام فيو كلاس الإلكتروني وصلاحيات المدير

ويقوم مدير النظام بضبط الاعدادات الأساسية للمدرسة واضافة تاريخ بدء وانتهاء للعام الدراسي، ثم إضافة المراحل والصفوف الدراسية والفصول يليه إضافة المستخدمين من طلاب واولياء ومعلمين واداريين، وتحديد صلاحيات كل مستخدم على حدة- ولدى مدير النظام صلاحيات واسعة وخدمات كثير على فيو كلاس الإلكترونّية منها إضافة الحصص والجدول المدرسي واضافة الكتب والخطة الأسبوعية وانشاء تقارير لإدارة الدرجات وتخصيص المواد الدراسية به وفق النظام المدرسي المتبع.

فيو كلاس تسجيل الدخول

افتح أي متصفح مثل جوجل وفي محرك البحث أكتب فيو كلاس بالعربي أو viewclass بالإنجليزي

أو يمكنك كتابة النطاق https://viewclass.com مباشرة في شريط البحث في المحرك المستخدم لروابط url في الأعلى.

اضغط على وصلة الموقع الذي يظهر ثم الضغط على login

أدخل اسم المستخدم

أدخل كلمة المرور

أنقٌرْ على أيقونة تسجيل الدخول

رابط منصة فيو كلاس

تم تحديث رابط منصة فيو كلاس حيث الآن يمكن لجميع الطلاب والمعلمين استخدامه لتسجيل الدخول من خلاله للمنصة الإلكترونية بنطاق فيو كلاس دوت كوم. إذ بمجرد دخول الرابط المذكور دون أي معوقات حيث سيتم نقل المستخدم مباشرةً للواجهة الرئيسية في المنصة- وبإمكان تسجيل الدخول بشكل فوري باسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة به ثم عمل تسجيل الى المنصة بنجاح. وبالتالي الإستفادة من خصائص ومميزات المنصة لاستمرارية التعليم عن بعد للطلاب من خلالها.