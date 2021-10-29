ألمانيا: إخلاء محاكم فوبرتال ودوسلدورف بعد تهديدات بتفجير قنابل

جدة - نرمين السيد - وحسبما ذكرت وسائل إعلام محلية، فقد تلقت السلطات الألمانية قائمة بالمحاكم المستهدفة، ومن بينها المحكمة الإقليمية العليا فى دوسلدورف ومجمع المحاكم فى فوبرتال. وأعلن المتحدث باسم الشرطة فى فوبرتال، أنه "تم إخلاء المبانى وتمشيطها"، إضافة إلى تمشيط شارع "سيسيلين آليه"، الذى يتواجد فيه المقر الرئيسى للمحكمة الإقليمية فى دوسلدورف. بينما لم يؤكد المحققون رسميًا حتى الآن أن الأمر يدور حول تهديدات قنابل.

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