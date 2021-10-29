مخاوف فى إسرائيل من سيناريوهات تفجير الجدار العازل شرق غزة

جدة - نرمين السيد - وقالت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، إنه "على هامش التوتر الأمنى والجمود فى المفاوضات مع حركة حماس، فى موضوع التسوية وموضوع الأسرى والمفقودين، فإن كل ذلك قد يدفع حماس لتنفيذ عمليات ضد إسرائيل".

وأضافت الصحيفة أن "فرقة غزة بالجيش الإسرائيلى أجرت هذا الأسبوع مناورة حاكت فيها عددًا من السيناريوهات من بينها قيام الفصائل الفلسطينية بتفجير الجزء العلوى من الجدار الحدودى بواسطة سيارات مفخخة كبيرة واختراق الحدود".

وتابعت معاريف: "وفقًا للتقييمات الأمنية جزء من الخطط التى يتدرب عليها عناصر حماس لليوم الموعود تتمثل فى عمليات إنزال والتسلل واختراق للحدود من خلال تفجير الجزء العلوى من الجدار الحدودى بين غزة والغلاف بواسطة مركبات كبيرة مفخخة".